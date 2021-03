Parlamentario intervino en sesión especial de la Cámara Alta, donde se analizó actual escenario nacional producto de la pandemia.

Valparaíso.- “Cuando hacemos estas sesiones siempre uno se pregunta cuál es el objetivo final. Y yo quiero creer sinceramente que todos, oposición y Gobierno, lo que queremos es que al país le vaya bien y que resuelva este problema de la mejor forma posible, con los menos daños posibles”. De esta manera, el senador David Sandoval, comenzó su intervención en la sesión especial desarrollada este miércoles en el Senado, donde se analizó el actual escenario sanitario que enfrenta el país, producto de la pandemia por COVID19.

En ese sentido, el parlamentario señaló que a nivel nacional “se ha implementado una estrategia que, les guste o no a algunos, ha ido llevando al país a una condición de privilegio que evidentemente hay que destacar”

Por lo mismo, Sandoval aseguró que Chile requiere respuestas de todos los actores involucrados, de especialistas, médicos, instituciones, universidades. “Para eso está la mesa y para eso está el ministro encabezando este proceso de una manera que hay que destacarlo. Estamos tan acostumbrados a ver el lado vacío del vaso y rara vez a ponernos en el otro lado. Y quiero creer sinceramente que oposición y gobierno estamos empeñados en la misma estrategia de querer que esto funcione adecuadamente”, recalcó.

Durante el debate, Sandoval señaló que afortunadamente, no se ha llegado a una condición extrema y crítica, como algunos planteaban al inicio de la pandemia en el país. “Esto ha estado en manos de un equipo que, considerando la opinión de expertos epidemiológicos que existen en nuestro país, ha podido llevar una estrategia que nos ha tenido en una condición distinta. A ningún chileno le ha faltado una cama y a ningún chileno que ha requerido ventilación, le ha faltado su ventilador”, indicó.

“Pasamos de 1.500 a 3.400 ventiladores; de 1 laboratorio a 140 laboratorios. Tenemos vacunados a una gran parte del porcentaje de la población de nuestro país y eso habla de una estrategia nueva y distinta. Incluso aún más, el 43% de la población de mi región ya está vacunada, y cerca del 27% tiene la segunda dosis”, agregó.

Finalmente, el parlamentario terminó su intervención con una reflexión: “¿Qué habría pasado si esta pandemia hubiera estado en manos del equipo de aquel 27F, que no fue capaz de llevar delante de manera adecuada la desgracia que estaba viviendo el país?. Creo que habría sido radicalmente distinta la posición”.