En los sectores rurales de Los Césares y Las Nalcas se realizaron sendos encuentros con vecinos de la zona, donde se pudo explicar proyecto de Conectividad Productiva y Soberana que entregará servicios de voz y datos.

A través de reuniones informativas con los vecinos de los sectores Los Césares y las Nalcas – ambos de la comuna de Cisnes- se dio a conocer el detalle del proyecto “Conectividad Productiva y Soberana para 8 localidades”. Esta iniciativa ya cuenta con recursos aprobados por el Consejo Regional por un monto que asciende a más de 7 mil 600 millones de pesos y con ella se pretende dotar de infraestructura de telecomunicaciones a 8 localidades rurales de Aysén que no cuentan con servicios de telefonía e Internet Móvil.

En la instancia, los habitantes de estas zonas rurales pudieron conocer los polígonos de cobertura que les permitirá acceder a la tecnología y poder optar a nuevas posibilidades de desarrollo y a una mejor calidad de vida.

El seremiTT Fabián Rojas explicó que se trata de una zona donde existen pobladores históricos pero que también ha crecido en el ámbito productivo, no solo desde el punto de vista rural sino que también turístico.

“Es una zona muy concurrida donde hay mucha circulación de vehículos y muchos vecinos y estando tan cerca de La Junta no tienen ningún tipo de señal. Esto va a permitir que los niños puedan conectarse para las actividades educativas, también para las actividades productivas que se desarrollan en este sector. Estamos contentos de informar a los vecinos que el 2022 van a tener su antena y se cumple uno de los objetivos del plan de gobierno del Presidente Sebastián Piñera de dar conectividad a estas zonas rurales”, manifestó.

Helmut Hopperdietzel, vecino de Los Césares y propietario de un emprendimiento de cerveza artesanal, relató que actualmente alrededor de 20 habitantes serán beneficiados con estos servicios. Actualmente, los pobladores deben desplazarse unos 6 km. cuando requieren contar con servicios de conectividad.

“Esto lo estábamos esperando hace mucho tiempo porque la conectividad hoy día es algo esencial en todo orden de cosas. Con este beneficio la vida será harto más agradable. Comercialmente hablando, era el detalle que faltaba para que todo funcione perfecto, porque uno durante el día queda desconectado del mundo y hoy todo es tan acelerado. Así que es algo que se necesita con mucha urgencia”, indicó.

En el caso de Las Nalcas, se estima que 50 habitantes estarán incluidos en el perímetro de cobertura de este proyecto de telecomunicaciones. Valeska Durán, representante de los vecinos del sector, fue quien ingresó esta solicitud de servicios de conectividad, por lo que se mostró muy satisfecha por los resultados de la gestión.

“Una alegría enorme haber logrado esto con una iniciativa básica que inicié con el apoyo de mis vecinos, sin el apoyo de ellos esto no se habría logrado. Agradecemos que se haya podido gestionar un anhelo de tantos años de tener una antena. Ahora ya tenemos la seguridad de que vamos a contar con una tecnología buena, de algo tan necesario para nosotros como es la conectividad y que se veía tan lejano.”

Además de Las Nalcas y Los Césares en la comuna de Cisnes, el proyecto de Conectividad Productiva y Soberana contempla las localidades de Alto Mañihuales, Río Norte, Emperador Guillermo y el Richard /Bajo Hondo en la comuna de Coyhaique. En la comuna de Aysén será beneficiado el sector cercano a Villa Mañihuales, El Turbio; y en la comuna de O’Higgins, Isla Central.