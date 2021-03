Algunas unidades llegaron al 100% de cobertura.

Aysen.- Cómo un éxito fue catalogado el proceso de vacunación en Gendarmería de Chile en la región de Aysén, donde entre personas privadas de libertad y funcionarios se han inoculado alrededor de 500 personas, superando el 84% de la población objetivo.

El grueso de las personas recibieron su respectiva dosis durante el proceso impulsado por el Ministerio de Salud en las unidades penales de la región, mientras que un porcentaje menor lo ha estado haciendo en Cesfam, debido a los grupos de riesgo que pertenecen o porque en la actualidad no se encuentran en la región y recibieron su vacuna en sus ciudades de origen.

El combate de la pandemia ha sido una tarea compleja para Gendarmería, lo que ha llevado a la Institución a realizar una inyección fuerte de recursos que le permitan enfrentar la crisis sanitaria de buena manera, a estos esfuerzos se suman los de carácter operativo que han significado la modificación de turnos y cambios en el régimen interno y de visitas.

“Que las personas privadas de libertad y nuestros funcionarios accedieran a la primera dosis de la vacuna va a permitir en el mediano plazo ir normalizando gradualmente el régimen penitenciario, desde ese punto de vista hay que reconocer el trabajo que han realizado nuestros equipos de salud y agradecer a la autoridad sanitaria por traer la campaña de vacunación contra el Covid-19 hasta los recintos penales” destacó el director regional de Gendarmería, coronel Renato Montecinos Lavín.

Pese a las complejidades de no contar con todo el personal trabajando en sus respectivas unidades, el porcentaje de vacunación de uniformados y no uniformados de la Institución llega al 82,4%, de la dotación total de personal de la región de Aysén, porcentaje que aumenta en el caso de las personas privadas de libertad alcanzando aproximadamente el 87% entendiendo que el proceso fue voluntario y que la cifra es dinámica y varía a diario.

“La verdad es que ha sido un proceso complejo, pero exitoso, que ha permitido que incluso en algunas unidades tengamos dotación completa de funcionarios vacunados, lo mismo sucede en algunos casos con la población privada de libertad, además hay que destacar que existen varias personas que ya cuentan con su esquema de vacunación completo. Por lo tanto el llamado es mantener las medidas de control sanitario y no descuidar los procedimientos que nos han permitido mantener a raya el virus” agregó la coordinadora regional de salud de Gendarmería, enfermera Tamara Ramírez Navarro.

Finalmente hay que destacar que por sus características ambientales los recintos penales facilitan la rápida circulación de los virus, de allí la relevancia del proceso de vacunación llevado adelante, campaña que permite la disminución de los riesgos asociados a la salud de todas las personas que cohabitan en los recintos penales de la región, que por lo demás se encuentra por sobre los porcentajes indicados por los expertos para conseguir la anhelada inmunidad de rebaño a la que aspira nuestro país.