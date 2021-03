Tras participar en la primera sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde se discuten distintas iniciativas que buscan un tercer retiro de un 10% de los ahorros previsionales, el diputado Miguel Ángel Calisto, quien es autor de uno de los proyectos, aseguró que “esto es muy esperado especialmente por la gente que no ha recibido ningún apoyo del Estado y los adultos mayores con rentas Vitalicias”.

Aysen.- Según el legislador, “estuvimos discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados los proyectos que buscan un tercer retiro de un 10% de los ahorros previsionales. Yo soy autor de uno de los proyectos, el que busca garantizar este retiro, pero también se complementa con la posibilidad de ayuda y retiro para aquellas personas que tienen rentas vitalicias”.

Calisto agregó que “muchas personas que son adultos mayores, que tienen rentas vitalicias, no han tenido ningún apoyo del Estado, por eso es muy importante la discusión de este proyecto. Se ha acordado poder escuchar a expertos durante esta semana y la próxima para que se pueda votar en general este proyecto, lo que sería el primer paso. Esperamos que se apruebe la idea de legislar y llegue pronto a la sala para que lo podamos despachar con la urgencia necesaria”.

El parlamentario señaló que “este proyecto es muy esperado además por la gente que se ha visto muy afectada por la crisis, clase media, emprendedores con pequeños negocios que no han recibido ningún apoyo del Estado. Si bien este tipo de proyectos no son lo ideal, porque no es bueno recurrir a los Fondos Previsionales, yo como legislador prefiero que la gente pueda optar a sus propios fondos que se tengan que endeudar con la banca”.

Finalmente, Calisto aseguró que “vamos a poner todo el énfasis para poder avanzar en este proyecto, como autor de una de las iniciativas me voy a comprometer a estar en las sesiones de la Comisión de Constitución, para hacer seguimiento y asegurarnos que salga lo antes posible”.