Director puso en valor la responsabilidad, el buen comportamiento y la prevención de los estudiantes.

Chile Chico.- Todas las escuelas y el liceo dependiente de la Municipalidad de Chile Chico a través del sostenedor y la Dirección de Educación Municipal, han realizado un trabajo orientado principalmente en el cuidado de los y las estudiantes, potenciando a diario la prevención en el contagio de coronavirus.

Son muchas las medidas que a diario son puestas en práctica y que hasta este momento han permitido retomar y desarrollar las clases presenciales sin mayores inconvenientes. Tal como lo destacó el director del liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma, Valko Durán.

“Nosotros tenemos un sistema donde durante la mañana está viniendo un grupo a clases presenciales y durante la tarde el grupo dos está en clases on line. Hasta ahora, el saldo es tremendamente positivo, hemos tenido una gran cooperación de nuestros estudiantes, estamos en marcha blanca, para saber cómo se comportan dentro del establecimiento, el tema de los recreos y las entradas diferidas. Estamos aprendiendo como es este movimiento dentro del colegio, yo felicito a los estudiantes porque han seguido muy bien las instrucciones, me gusta que vengan con su uniforme, vienen muy bien presentados, muy responsables, puntuales en el horario. Han respetado los aforos, han respetado sus puestos y el hecho no moverse lugar donde deben estar”.

El director del liceo municipal de Chile Chico, señaló además que, “yo he conversado con algunos estudiantes, con algunos cursos y les decimos que es imposible garantizar que no vaya a pasar alguna cosa o que tengamos algún infectado, eso es imposible garantizarlo, pero si podemos prevenir y minimizar los riegos. Esto pasa por el uso de la mascarilla, el tema de la distancia social y la ventilación de las salas, en ese sentido, nosotros tenemos una rutina que hemos establecido, como que las puertas y las ventanas pueden estar abiertas. Los profesores también tienen la autonomía de poder sacar a los estudiantes durante la clase a tomar aire afuera, porque uno tiene que entender, 90 minutos con una mascarilla no es algo agradable, no es algo que se pueda sostener mucho tiempo, por lo tanto, los profesores tienen la autonomía en determinar algunas pausas”.

El director del liceo Bicentenario Luisa Rabanal Palma de Chile Chico, Valko Durán, informó también que esta semana se entregaron mascarillas reutilizables a los estudiantes, reforzando el mensaje del autocuidado y el cumplimiento de las medidas básicas para prevenir contagios.