Construcción cancha de pasto sintético de Guadal, mejoramiento plazas Villa Los Calafates, soluciones sanitarias para vecinos de Río León, El Furioso, Playa San Martín y proyectos de empleo son aprobados por el Concejo.

Chile Chico.- Tras el requerimiento de un Concejo extraordinario por parte del Alcalde (s) Omar Ruiz, para abordar proyecto de gran importancia para la comuna, se obtuvo la voluntad y compromiso de las Concejalas Teresa Aguilar, Velides Urrutia y Nelly Sepúlveda, quienes se sumaron a esta solicitud. Reunión que contó también con la participación de Ricardo Ibarra, quien por ley posee en esta instancia derecho a voz y voto en las reuniones del Concejo Municipal. Además estuvo el Concejal Erwin Águila y lamentablemente hubo ausencia de los Concejales Iván Henríquez y Juan Mejías.

A pesar de esta última situación, se confirmaron muy buenas noticias para distintas áreas y localidades de la comuna de Chile Chico, ya que, la presencia de quienes asistieron, discutieron y finalmente aprobaron las iniciativas que van desde lo deportivo, pasando por programas de empleo, recuperación de espacios públicos y soluciones sanitarias.

Lo que se aprobó fueron 4 convenios que permitirán, iniciar el proceso de licitación para la construcción de la cancha de pasto sintético de Puerto Guadal. También comenzará la licitación del proyecto de solución particular para 6 familias de los sectores El León, Playa San Martin y El Furioso. La votación favorable en el Concejo extraordinario, igualmente dará pie a iniciar programas de empleo con posibilidad de trabajo para más de 20 vecinos y vecinas.

Además, se podrán realizar mejoramientos en las plazoletas de Villa Los Calafates, que incorporarán juegos infantiles, máquinas de ejercicios y espacios totalmente remozados para los niños y sus familias. También se podrá concretar la construcción del estacionamiento de Villa la Unión, un sector con arterias muy estrechas y requerían mejorar esta situación que se arrastraba por muchos años.

La jefa de Secplac en la Municipalidad de Chile Chico, Claudia Poveda, fue quien expuso y respondió las dudas de los Concejales, valorando la voluntad y el interés de que la comuna siga avanzando por parte de las Concejalas que solicitaron la reunión de Concejo.

“La señora Velides Urrutia, la señora Teresa Aguilar y la señora Nelly Sepúlveda, que permitieron generar una sesión extraordinaria y por ello agradecer la enorme voluntad de estas Concejalas, ya que, ellas siempre apoyan la gestión en la intención de seguir avanzando. Esta sesión extraordinaria nos permitió algo que no es menor, que es avanzar en la aprobación de cuatro proyectos que son muy importantes para nuestra comunidad y esto significa que podemos generar los procesos de licitación de las obras y la pronta construcción”.

Por su parte la Concejala Velides Urrutia, dijo que más allá de las polémicas que se generen por quienes no asisten a sesiones tan importantes, lo bueno es aprobar proyectos que van en directo beneficio de la gente.

“Las polémicas no tienen cabida en este Concejo Municipal cuando se trata de progreso y de ayuda a la comunidad. Así es que, con los cuatro proyectos que aprobamos hoy, estoy muy conforme y felicito al equipo de Secplac por armar estos proyectos que no es fácil y también de Subdere, donde existió la voluntad de sacar estos proyectos y entregar los recursos”.

En tanto, la Concejala Teresa Aguilar, lamentó que dos Concejales no hayan asistido a una sesión extraordinaria importantísima para la comuna.

“Había varios puntos en la tabla para toda nuestra comuna, por eso yo siempre estoy dispuesta a trabajar por mi gente. Al Concejal Mejías, me extraño que no haya venido porque él conoce la realidad de la comuna y al no estar aquí yo no sé qué le pasó, pero es responsabilidad de cada uno. A mí sí me llaman a reunión, es mi trabajo y por eso estoy aquí, porque por ello me eligió la gente. También me extraña lo del otro Concejal (Henríquez), él es de Guadal, yo no sé qué explicación dio, pero no se presentó en la reunión, por eso dejar claro a la gente del interior, si a él lo eligieron, ¿por qué no se presentó en el Concejo?. Así es que eso lo veo raro, porque no se presentó si se aprobaba la cancha de Puerto Guadal que tanto esperan los niños y deportistas de esa localidad”.

Al concluir la sesión, el Alcalde(s) Omar Ruiz, pidió sesionar extraordinariamente el día lunes 29 de marzo, porque avanzan en sus últimos trámites administrativos dos proyectos grandes e importantes, la Construcción del Alcantarillado de Bertrand y el Centro de Gestión de Residuos de la Cuenca.