Como una gran noticia calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación en la sala de la Cámara del nuevo Bono Clase Media y Préstamos Solidario, el que establece entre otras cosas un beneficio monetario de cien mil pesos para los pensionados de vejez e invalidez acogidos a la modalidad de renta vitalicia, personas que no habían recibido ninguna ayuda del Estado durante la pandemia.

Valparaiso.- Según el diputado, “me parece una gran noticia la aprobación de este nuevo Bono Clase Media, el que es muy esperado por las miles de familias que lo están pasando muy mal en la pandemia debido a las medidas sanitarias. Mucha gente ha debido cerrar sus negocios o ha visto una merma importante en sus ingresos producto de la pandemia”.

Calisto señaló que “el nuevo Bono Clase media será entregado a quienes cuenten con ingresos superiores al ingreso mínimo mensual y que hayan experimentado una disminución de al menos un 20% en su ingreso mensual, entre los ingresos promedio del período diciembre 2020–enero 2021 y el período diciembre 2019–enero 2020”.

“Si el ingreso promedio entre diciembre 2020 y enero de 2021 es mayor al ingreso mínimo, pero menor o igual a 408 mil pesos, no requerirán acreditar una caída de ingresos”, señaló el diputado.

Bono para pensionados por Renta Vitalicia

Con respecto al bono para los pensionados por el sistema de rentas vitalicias, Calisto señaló que “podrán acceder a ese beneficio todos los adultos mayores que estén con esta modalidad y cuya pensión no supere los 408 mil pesos, lo que es un gran logro, porque estos adultos mayores no habían podido optar a ningún otro beneficio del Estado”.

Finalmente, el legislador indicó que “en el proyecto de un tercer retiro del 10% que presenté, incluimos también a las personas con Rentas Vitalicias. Esperamos que esa iniciativa siga avanzando y estos adultos mayores también puedan hacer uso de su 10% de ahorros previsionales”.