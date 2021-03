De Cochrane y Coyhaique provienen los dos emprendedores de la región de Aysén que triunfaron en el concurso” Impulso Chileno”, iniciativa de la Fundación Luksic en alianza con la Corporación Simón de Cirene y la Escuela de Administración UC, que premió a 100 postulantes de todo el país para fortalecer y sacar adelante sus negocios.

En esta tercera versión del certamen participaron más de 18 mil emprendedores, cifra que batió un récord desde su creación. El 51% de los ganadores son mujeres y el 70% provino de regiones.

Los 100 triunfadores comenzaron en enero el proceso de acompañamiento académico, que constará de clases y capacitaciones con académicos expertos y con mentorías.

Los vencedores de este concurso de la Fundación Luksic recibirán el mayor premio, entre $3.000.000 y $5.000.000, además de acompañamiento académico por parte de la Escuela de Administración UC y la Corporación Simón de Cirene durante 6 meses.

Uno de los emprendimientos más destacados fue el de Ingrid Soto Winter, quien sacó la cara por la región con su emprendimiento delivery “Minimercado Trapananda”.

Este emprendimiento de comida rápida, con despacho gratuito a domicilio, ofrece sushis, pichangas y salchipapas, y obtuvo uno de los máximos puntajes en el concurso de emprendimiento de la Fundación Luksic.

La historia de esta emprendedora local parte en 2015; año en el que su marido es trasladado de Coyhaique a Cochrane. “Siempre fui independiente, genero mis propios ingresos, así que cuando llegué a Cochrane decidí iniciar mi propio negocio. Al tiempo, me di cuenta de que la comuna no contaba con el formato de delivery de manera permanente, por lo que iniciamos esta modalidad con venta de Sushi desde el año 2017 hasta ahora que complementamos con un Minimercado más venta de Comidas rápidas”, relata Ingrid.

A los tres años de iniciado su emprendimiento, esta emprendedora se dio cuenta de que necesitaba apoyo económico y asesoría para potenciar su negocio, lo cual se lo entregaría Impulso Chileno. Así fue como postuló y ganó entre miles de postulantes. “Me siento muy feliz, afortunada y agradecida porque fuimos más 17 mil postulantes que pasamos por varios procesos y ser beneficiada entre todos ellos es algo que no lo podía creer y cuando me dijeron que era verdad que había sido seleccionada fue una emoción muy linda”.

Hoy Ingrid cuenta con un mentor, el cual la orienta en diversas materias y también apoyo académico por parte de la Universidad Católica.

Cuenta que está además muy agradecida por el premio en dinero, el que destinará a la adquisición de maquinarias que le darán una mayor autonomía y capacidad de ofrecer más productos y más variedad a sus clientes.

Al emprendimiento de Cochrane se sumó el de Miguel Ángel Velásquez Dinamarca, quien conquistó Impulso Chileno con su emprendimiento de consultoría y gestión de proyectos, MV Ingenieros.

Recuerda que en su nuevo rol de emprendedor tuvo algunas desilusiones después de postular a fondos estatales de financiamiento. “Antes me había ido re mal y estaba bien desmotivado la verdad. Pero, una noche, un amigo me dijo que había aparecido la publicación de Impulso Chileno y me di cuenta que con el mismo proyecto de innovación que había presentado a otras instituciones sin éxito, podía postular. Tenía las ganas de hacer cosas y el presupuesto se ajustaba a mis necesidades de cofinanciamiento”.

Del premio, Miguel Angel rescata el compartir experiencias de vida, porque más allá del monto en dinero valora la experiencia de compartir con 99 emprendedores a lo largo del país. “Ellos buscan lo mismo que tú, han tenido las mismas derrotas y les han cerrado las puertas al igual como se las han cerrado a uno. Así que somos 100 emprendedores viviendo un sueño, una oportunidad y todos con una gran motivación”, recalca.

Cuenta que con el dinero reforzará su consultora con la adquisición de un notebook de alta gama, acorde con la tecnología y software que se usan hoy. Esto le permitirá mejorar la presentación de proyectos de ingeniería estructural, sanitaria y soluciones habitacionales. “Es como mostrarle una vivienda en una situación real”, dice entusiasta. Además, tiene contemplado promocionar su empresa a través de una página web, que ya se está trabajando, así como la ad de un equipo dron para hacer los levantamientos topográficos o de emplazamiento de los lugares que proyecta.

“Este año ha sido muy duro y desafiante para todos, especialmente para las emprendedoras y los emprendedores de todo Chile, que a pesar de todas las adversidades nos han demostrado lo que significa la resiliencia. ¡Son un ejemplo que emociona y que inspira! Y sabemos que hoy más que nunca necesitan mucho apoyo. Por eso, con orgullo hoy premiamos a los 100 ganadores de Impulso Chileno, mujeres y hombres apasionados que trabajan con convicción por sus negocios y a quienes queremos entregarles este impulso académico y económico, para que sigan adelante con fuerza”, dijo Andrónico Luksic.

En esta versión, el Comité Evaluador compuesto por miembros de la Corporación Simón de Cirene, la Escuela de Administración UC y la Fundación Luksic, fueron los encargados de asignar el monto del financiamiento que recibió cada ganador, en base a la evaluación del proyecto.

“Aplaudimos el compromiso demostrado por todos los finalistas durante este proceso, tuvieron convicción y corazón a la hora de presentar sus proyectos. Pronto comenzaremos con el programa académico de esta nueva generación de ganadores de Impulso Chileno a quienes esperamos darles el apoyo que necesitan para hacer despegar sus proyectos”, comentó Paola Luksic, presidenta de la Fundación Luksic.