“Si este Gobierno pavimentó cien kilómetros en la región en estos cuatro años, lo que esperamos es que la nueva administración haga también lo propio (hacia el sur)”.

Cochrane.- Parlamentario insistió que para ello es clave la discusión del Presupuesto del año 2022 y que los esfuerzos deben estar centrados ahora en la zona sur de la ruta 7

El senador David Sandoval se reunió en los últimos días con el seremi del MOP en Aysén, Néstor Mera, y el Alcalde de la comuna de Cochrane, Patricio Ulloa, a fin de analizar el actual escenario en materia de pavimentación de la ruta 7 y la necesidad de comenzar a centrar los esfuerzos ahora para avanzar en más pavimentos hacia la zona sur.

El parlamentario recordó que cuando empezó el actual Gobierno, habló con el propio Presidente Sebastián Piñera, para plantear la necesidad de concretar los 50 kilómetros que faltaban para terminar con la pavimentación desde Coyhaique hacia el límite norte de la región, lo cual desembocó en un compromiso que permitió realizar dichas obras, donde lo que no quedará pavimentado en esta administración, va a estar en plena fase de construcción. “Lo que se está planteando (ahora) es que si este Gobierno pavimentó cien kilómetros en la región de Aysén en estos cuatro años, lo que esperamos es que la nueva administración haga también lo propio (hacia el sur). Y como ya va a estar terminado el norte, estos cien kilómetros, deberían a lo menos irse a la ruta sur, subrayó.

Sandoval, quien en su tradicional espacio radial de los fines de semana abordó este tema junto al Seremi Mera, recordó que para avanzar en esta iniciativa es clave que la discusión se instale en la tramitación del Presupuesto 2022. “El presupuesto del año 2022, que lo va a ejecutar el próximo Gobierno, se tiene que elaborar ahora”, puntualizó.

Por lo mismo, el legislador llamó a hacer un trabajo conjunto, entre autoridades y las propias comunidades, para lograr que esta iniciativa se haga realidad. “Un mensaje para las comunidades de Río Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, O´Higgins y Tortel; para los alcaldes, consejeros, concejales: tenemos todos que articularnos para lograr de que así como se pavimentaron cien kilómetros en esta administración, la próxima tienen que ser los (mismos) cien. Y ojo que pavimentar para el sur no tiene ni la mitad de las complejidades técnicas del norte”, subrayó.

“Los desafíos que hay por delante no son menores. Por eso cuando uno dice cien kilómetros más hacia el sur, cuando van a pavimentarse ya 150 kilómetros, estaríamos llegando muy cerca de Cochrane, o sea, un sueño impensado en materia de pavimentación”, reflexionó el legislador sobre la posibilidad de que se concreten los pavimentos.

Finalmente, el senador Sandoval destacó y felicitó el trabajo que ha desarrollado el seremi MOP en la zona. “Hay ahí un meritorio trabajo en todos los rincones, con puentes, pavimentos, mejoramientos”, concluyó.