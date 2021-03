En el marco de la votación del proyecto que establece un royalty a la explotación del cobre y de litio, que fue aprobado en la Cámara, el diputado Miguel Ángel Calisto resaltó la importancia de esta iniciativa, asegurando que “durante años hemos dejado que las grandes empresas mineras tengan ganancias inmorales”.

Valparaiso.- En su intervención, legislador señaló “qué duda cabe que Chile es rico en el mundo en recursos mineros. Es un activo que tenemos, y lo lógico es aplicar un impuesto. Desde la nacionalización del Cobre, hasta el 2004, Chile dejó de generar 4 mil millones de dólares por no aplicar un royalty. Ese mismo año se plantearon proyectos en esta línea, pero no prosperaron”.

“El 2005 se promulgó un impuesto específico a la Minería, un gravamen a la renta operacional por la explotación a las grandes empresas. Este impuesto está bien, pero esto no es un royalty. En nuestro país necesitamos un royalty al recurso”, indicó.

El legislador agregó que “hoy estamos en tiempos de cambios y a propósito de la constitución, yo tengo mis dudas si el cobre es de todos los Chilenos, tal como lo dice nuestra carta Fundamental. Gracias al alza del precio del cobre, una sola empresa se valorizó en un año en 14 millones de dólares, algo así como el presupuesto anual de la salud en Chile”.

“Estas alzas han beneficiado a todas las empresas mineras. Hoy la minería les ofrece a los inversionistas privados rentabilidad entre el 30 y el 60%, algo que no se ve en ningún otro sector económico. ¿Creen que con la aplicación de este royalty la inversión económica se va a ir?, cuando en realidad se trata sólo de un rasguño a estas ganancias”, indicó el parlamentario.

Calisto señaló que “estos errores no hemos sido capaces de corregirlos en 17 años de dictadura y en 31 de democracia, por eso es que hoy este proyecto es muy importante, porque hemos dejado que las grandes empresas mineras tengan ganancias inmorales, un panorama diametralmente opuesto al o que soñó en su momento Eduardo Frei Montalva”.

Finalmente, el diputado señaló que “voy a aprobar este proyecto, porque aplica un verdadero royalty al Cobre y al Litio, equivalente a un 3%. Acá se busca compensación a favor del Estado por la explotación de nuestros recursos, es momento de avanzar en estos temas, que son fundamentales para la seguridad social, especialmente en tiempos de pandemia”.