Durante la reciente celebración de la sesión plenaria del Concejo Regional de Aysén, se aprobó cambiar la distribución del presupuesto del año 2021. Un avance significativo para, dentro de este año, cambiar dos de los actuales generadores de la planta de electricidad de Melinka. Las autoridades locales ven favorable la prontitud en la respuesta, que permitirá gestionar de forma rápida y efectiva en el corto plazo una solución permanente para la planta de electricidad.

Guaitecas.- Sergio González, Presidente del CORE, puntualizó que tras visitar Melinka y ver las condiciones en que se encontraba la planta se gestionó sacar el proyecto adelante gracias a la buena sinergia de los agentes involucrados. “Estamos muy satisfechos y contentos, el concejo está pendiente de sus necesidades, también falta continuar con el proyecto de maquinarias que es una necesidad en Melinka. Estamos comprometidos con ustedes y esperamos llevarles, prontamente nuevas y buenas noticias”.

A su vez, el presidente del CORE, recalcó que a partir de ahora, la normativa señala que los proyectos bajo las 7mil UTM no pasarán por aprobación del concejo regional, si no irán a una modificación presupuestaria. En ese sentido como el proyecto presentado por la Municipalidad de Melinka es de al rededor de los 250millones de pesos pasa solamente a una modificación de presupuesto.

Por su parte, Andrea Macías, Presidenta de la Comisión de Recursos, Infraestructura y Medio Ambiente (RIMA), se refirió a los tiempos de ejecución del proyecto “Estamos hablando que no son periodos inferiores a los 3 o 4 meses, porque recién estamos solicitando al gobierno central que nos permita generar esto, luego viene un proceso de toma de razón de contraloría y posterior a ello se debe firmar convenio con el municipio para que este proceda a la compra de los generadores”.

Este año por indicación del gobierno central no está permitida la compra de activos no financieros, cabe decir, maquinas, generadores, equipamiento, camiones, etc. Razón por la cual, al no estar autorizado es necesario solicitar la redistribución del ítem que permitirá su adquisición. “Es una forma muy clara de como decisiones centralistas afectan el desarrollo de nuestra región, entendiendo que la adquisición de estos generadores es absolutamente necesaria” señala Andrea Macías.

Cabe recordar que la planta eléctrica de Melinka fue creada por la ilustre municipalidad de Guaitecas en 1993. En 2018 se realizó la mantención y reparación de los cuatro motores, pues dos se encontraban funcionando con dificultad. Actualmente, dos de los generadores se encuentran funcionando con problemas, lo que genera incertidumbre, poca seguridad y un gasto mayor para mantenerlos operativos. Si bien aún no está lista la compra de los generadores, la aprobación en la redistribución del ítem es un paso significativo para concretar su adquisición durante este año.