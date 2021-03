La senadora Ximena Órdenes Neira reiteró su llamado al Ejecutivo para que se abra a ampliar los beneficios para las familias que más lo necesitan, porque a su juicio, es un mecanismo que “servirá para que las personas hagan la cuarentena efectiva”.

Valparaiso.- Y agregó: “Hemos visto como en todo el país las y los chilenos tienen que salir de sus casas a trabajar para contar con recursos que permitan llevar esta pandemia. Por lo tanto, para millones de personas es imposible hacer una cuarentena efectiva si no cuentan con recursos frescos que lo permitan”, indicó la senadora.

En este sentido, la parlamentaria recalcó que “ya no es solo una petición de la oposición, sino es una solicitud transversal. El oficialismo ya entiende que después de un año es necesario entregar ayuda económica menos focalizada y con coberturas. El IFE tiene que pasar de un 60% al 80 de cobertura, al menos”.

Justamente, la senadora Órdenes Neira recordó que desde que comenzó la pandemia, se ha estado solicitando ampliación de coberturas y más apoyo socioeconómico para las familias. “La Moneda debe reconsiderar y optar por mecanismos lo más amplios posible en tema de ayuda socioeconómica, un Bono de Emergencia Universal o ampliación del ingreso familiar de emergencia al 80% de las familias. La situación del país, con más del 70% de la población en cuarentena no permite más focalización, más burocracia, la gente necesita ayuda y el Gobierno le está dando la espalda nuevamente”, señaló.

Finalmente, la parlamentaria aysenina reiteró “es necesario que el Gobierno entienda que debe flexibilizar los requisitos para acceder a los beneficios que disponen para las familias. De nada sirve ayudas económicas excesivamente focalizadas que dejarán fuera a muchas familias”, puntualizó.