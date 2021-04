La iniciativa busca promover e incentivar el emprendimiento especialmente de personas no formalizadas y apoyarlas en distintas áreas de productividad local en el marco de la actual pandemia.

Ya están abiertas las postulaciones para el proceso 2021 de uno de los programas emblemáticos de Sercotec como lo es el Capital Semilla Emprende y que es parte de una batería de herramientas de apoyo al fomento productivo que este servicio perteneciente al Ministerio de Economía tiene disponible este año en curso.

El beneficio otorga un aporte mínimo de $3.000.000 y máximo de $3.500.000 para inversión en bienes y acciones de gestión empresarial. Es un fondo concursable, que apoya a emprendedores (hombres y mujeres) que quieran desarrollar una idea de negocio y que buscan una oportunidad de participación en el mercado.

Así lo detalló el Seremi de Economía Carlos Pacheco, quien junto con destacar el inicio de una gama de herramientas que Sercotec se encuentra lanzando (actualmente está abierto el programa Digitaliza tu almacén), agregó que “este fondo concursable permite ir en ayuda de las iniciativas que familias de la región están en condiciones de ejecutar pero que muchas veces por falta de recursos no han sido desarrolladas”.

La autoridad a su vez, realizó una invitación a los interesados a visitar la página de sercotec.cl, bajar las bases y postular a esta iniciativa, “tal como lo hicieron los emprendedores de Pranastudio de Coyhaique, quienes por medio de convocatorias anteriores de este programa, pudieron habilitar y sostener un centro de Yoga en la capital regional, lugar escogido para el lanzamiento de esta acción pro emprendedora que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a través de Sercotec está impulsando en el país y en nuestra región”.

Por su parte la Directora de Sercotec (S) Ivonne Pereira señaló que “esta convocatoria está disponible a través de la plataforma web de sercotec.cl entre el martes 30 de marzo y el viernes 9 de abril, por lo que invitamos desde ya a aquellas personas que tienen una idea de negocios y que no han sido formalizados y , a su vez, no han podido concretar sus proyectos se informen y participen de esta convocatoria tan útil por lo demás en época de pandemia”.

Finalmente, Constanza Fuentes representante de PranaStudio indicó que “nosotros obtuvimos fondos en la convocatoria anterior de Sercotec y pudimos implementar un centro de Yoga y que actualmente nos ha permitido tener ingresos en la época de pandemia, pero también poder ir en ayuda de la comunidad especialmente en lo que respecta a su salud mental en una época tan marcada por las presiones, las malas noticias y la incertidumbre que nos afectan a diario en esta época. Recomendamos a otros emprendedores a sumarse a esta iniciativa este año y así poder cumplir sus sueños y generar sus propios recursos por medio de sus proyectos”.

Requisitos

• Ser persona natural de nacionalidad chilena o extranjera, mayor de 18 años, sin inicio en

actividades de primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

• No tener deudas laborales y/o previsionales, ni multas impagas, a la fecha de la postulación

• No tener condenas por prácticas antisindicales o infracción a derechos fundamentales del

trabajador, dentro de los dos años anteriores a la fecha de cierre de la postulación.

• No tener rendiciones pendientes con Sercotec y/o con el Agente Operador de Sercotec a la

fecha de inicio de la convocatoria.

• No haber incumplido las obligaciones contractuales de un proyecto de Sercotec con el

Agente Operador, dentro de los dos años anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.

• No haber sido beneficiado (a) por alguna convocatoria Emprende (Capital Abeja, Capital

Semilla, Capital Adulto Mejor), financiada con fondos regulares de Sercotec durante el año

2020.