Parlamentario se refirió así al proyecto que establece un nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario para protección de los ingresos de la clase media, que este domingo se tramitaba en el Senado.

Valparaiso.- “Estamos ante una situación tan dramática, que estas ayudas permitirán a algunos sectores palear esta realidad”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse al proyecto que establece un nuevo Bono Clase Media y un préstamo solidario para protección de los ingresos de la clase media, el cual fue aprobado en general este domingo en el Senado y cuya discusión en particular, continuaba durante la jornada.

Durante su intervención, el parlamentario señaló que “más que hacer grandes discursos, hay que entender que tenemos que avanzar en este tema”, recordando que durante el debate dado durante anteriores tramitaciones de ayudas para enfrentar la crisis sanitaria, se ha dado un denominador común: “Nada será suficiente para enfrentar los problemas que estamos viviendo como país y las familias que tienen que salvar las situaciones cotidianas en un momento tan extremadamente dramático”.

Y si bien valoró la propuesta del Ejecutivo, considera que hay aspectos que presentan falencias. “Hoy necesitamos dar una respuesta, aunque sea con las debilidades y falencias que esto tiene. Se lo señalaba al ministro de Hacienda hace unos días atrás: en la región tenemos leñeros, pescadores artesanales, pequeños y medianos agricultores ganaderos que no tienen ningún sistema de cotización y que viven de las ventas diarias; los feriantes, que no tiene ninguna posibilidad de demostrar subidas o bajadas de sus ingresos. Para qué decir el gremio turístico, gastronómico, los fleteros, una cantidad innumerable de personas”, puntualizó.

Algunos aspectos de la norma

Algunos de los beneficios de la iniciativa contempla es el aumento de la cobertura del 60% al 80% más vulnerable, con lo que los beneficiados que inicialmente eran 6.600.000 personas, se amplían a 10.405.000 personas.

También, se incluye al beneficio de pensionados por vejez e invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia, un bono de $100.000 a los pensionados por vejez o invalidez en modalidad de retiro programado con pensiones iguales o superiores a una pensión básica solidaria e inferior a 408.125.

Además, se otorga un bono $100.000 a los pensionados por vejez e invalidez del sistema antiguo con pensiones inferiores a $408.125.

Asimismo, incrementa el bono para transportistas de $350.000 a $500.000, de tal modo de dejarlo en igualdad de condiciones al bono base que establece esta ley.

Sobre esto, el senador Sandoval dijo que el aumento de la cobertura del IFE, “era una necesidad absoluta de realizar”, valorando el bono para los transportistas y la incorporación de los pensionados, no solo de retiro programado sino que también de rentas vitalicias. “Y para qué decir aquellos pensionado del régimen antiguo, recordando los permanentes reclamos de la UNAP que, a través de su presidente Francisco Iturriaga, ha venido planteando permanentemente esta situación”, concluyó.