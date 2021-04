Mediante el trabajo público-privado entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Gobierno Regional de Aysén, la Agrupación de Amigos de la Reserva Nacional Coyhaique y la empresa AquaChile, se logrará concretar una pasarela flotante que bordeará la laguna y completará el recorrido del sendero inclusivo Laguna Verde en la Reserva Nacional Coyhaique.

Uno de los aspectos que más resaltó el director regional de CONAF Aysén, Andrés Bobadilla Labarca, fue que “en nuestra administración hemos logrado concretar 1200 metros de sendero de un estándar muy alto. Me atrevo a decir que no existe otro sendero en el país con estas características, ya que es un sendero de pavimento con solerillas que permite el desplazamiento de adultos mayores con movilidad reducida, personas no videntes, personas que usen silla de ruedas o que tengan algún grado de discapacidad motriz. Así que estamos muy contentos, porque cualquier persona podrá disfrutar de la belleza escénica de esta área silvestre”.

La articulación del sector público y privado ha permitido concretar gran parte de este proyecto inclusivo en la Reserva Nacional Coyhaique, acción que destacó el seremi de Agricultura, Felipe Henríquez Raglianti, señalando que “la interacción público-privada, a través de la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil, como el grupo de Amigos de la Reserva que han canalizado la donación de AquaChile, ha permitido edificar pasarelas flotantes y puentes, dando valor a infraestructura dada de baja de la salmonicultura. Así también vamos generando reciclaje y economía circular y aumentando también este compromiso país donde el sector público, privado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil trabajan de manera colaborativa para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”.

Por su parte, Ximena Solís, encargada de comunidades Aysén AquaChile, también valoró el trabajo desarrollado, relevando el impacto de la economía circular que se logra con este tipo de aportes, manifestando que “valoramos el trabajo asociativo generado entre la Agrupación de Amigos de la Reserva y CONAF, ya que a través de esta articulación contribuiremos con la continuidad del sendero de Acceso Universal a través de un sendero flotante, elaborado de materiales que utilizamos en el sector acuícola. Esto no es sólo una muestra de cómo generamos economía circular en diversos sectores productivos, si no también habla de la importancia de contar con espacios para que la comunidad y quienes visitan la región, puedan hacer deporte y tener un contacto genuino con la naturaleza en medio de una reserva nacional”.

Finalmente, cabe señalar que en su visita a la Región de Aysén, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga pudo conocer este importante proyecto, tanto para la inclusión como para el acercamiento de las áreas silvestres a toda la ciudadanía.