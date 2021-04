A contar del pasado lunes 5 de abril, comenzó a regir las nuevas medidas del Plan Paso a Paso teniendo como principal objetivo bajar la movilidad de la población y así disminuir la curva de contagios y lograr descongestionar el sistema de salud.

Coyhaique.- Entre las medidas destaca el cierre de fronteras del país por 30 días, cambios a los conceptos de bienes y funciones esenciales, limitación de los permisos individuales y colectivos y el adelanto del toque de queda para las 21.00 Horas.

Para la Vocera Regional de Gobierno, Tatiana Fontecha, estas medidas responden a las alzas de contagios que se han visto a nivel país. “Como gobierno hemos decidido endurecer las medidas de control y desplazamiento asociadas al Plan Paso a Paso, con el único objetivo de poder mantener a raya los contagios comunitarios que han ido mermando nuestro sistema de salud pública. Si bien en nuestra región 8 de nuestras 10 comunas se encuentran en, o sobre, el paso 3 (Apertura Inicial), no por eso podemos relajarnos y olvidarnos de la existencia de la pandemia”.

Las medidas fueron anunciadas el pasado 1 de abril y comenzaron a regir a las 05.00 am de este lunes 5, iniciando con restringir los viajes al extranjero por 30 días, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes; prohibiendo además el ingreso de extranjeros no residentes y exigiendo que los choferes de camiones que ingresen por frontera terrestre, cuenten con PCR de máximo 72 horas; de igual forma, se realizarán exámenes aleatorios de antígenos por personal de Salud a choferes que ingresen al país. “Queremos hacer hincapié a que nuestros Aiseninos y compatriotas se informen respecto a las nueva regulación vigente, pues el ingresar y salir del país no será tan sencillo, sobre todo a nuestro compatriotas que se residen en el país vecino; infórmese de los protocolos y permisos necesarios para retornar a nuestro país o a su país de origen”. Subrayó la Vocera.

Limitación restricciones en comunas de Fase 1 y 2

Otra de las restricciones obedece al cambio de giros y actividades esenciales, Fontecha Bórquez explica que “Se eliminan algunos giros de manera temporal, por quince días, tras lo cual se evaluará su continuidad, de acuerdo a las cifras de la pandemia. Entre los giros que se eliminarán se encuentra: venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, calzado en comercio especializado, la venta al por mayor de perfumes, tocador y cosméticos, entre otros.” Sumado a lo indicado por la autoridad regional también se redefinió el término de “Bienes Esenciales de Uso Doméstico” siendo “aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser utilizados por las personas dentro del domicilio, en comunas que se encuentren en fase 1 o 2 del Plan Paso a Paso, y que son imprescindibles para la subsistencia (alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal), el teletrabajo, la educación a distancia y la conservación y seguridad del inmueble”

En atención a la nueva definición de bienes y servicios esenciales de uso doméstico, se ha limitando la venta de algunos artículos en el comercio que no califiquen en la nueva definición (incluidos supermercados), además, el delibery sólo podrá funcionar para los bienes definidos como esenciales.

Por otro lado, los comercios deberán exigir el permiso de desplazamiento general o Permiso Único Colectivo. Se limita también el personal que se considera esencial dentro de las actividades que se encuentran autorizadas y esto incluye a los funcionarios públicos.

“Se incorporará dentro de las definiciones del Plan Paso a Paso la definición de trabajador esencial o imprescindible, entendiéndose como Personal Esencial todas aquellos trabajadores cuyas funciones no pueden ser realizadas telemáticamente y que son imprescindibles para la actividad propia del giro; estas pueden ser labores operativas, logísticas, seguridad, limpieza, contables, administrativas, etc.” Señala Fontecha Bórquez.

Bajo estas nuevas medidas también se han limitado los permisos de desplazamiento individual para aquellas comunas en fase 1; y a nivel nacional el cambio de hora del toque de queda se adelanta para las 21.00 horas.

“Es tarea de todos cuidarnos, estas nuevas medidas, y las que hemos tomado durante este tiempo de pandemia, no tienen ningún sentido si nosotros como ciudadanos no le tomamos el peso a la situación. Por eso el llamado a la comunidad es, si puede, “Quédese en Casa”; hay miles de personas esforzándose por salvar vidas y nuestro papel aquí, en nuestra región y en nuestro país, es cuidarnos entre todos”. Finalizó la Seremi de Gobierno Aysén.