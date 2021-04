Si bien el parlamentario respaldó la modificación para el 15 y 16 de mayo, criticó que en la discusión legislativa se haya perdido el foco central que ameritó este cambio.

Valparaiso.- “Esta postergación nace a consecuencia de los altos riesgos sanitarios, y la salud de la población era la base esencial por la cual teníamos que llevar adelante esta discusión, la cual (lamentablemente) quedó en segundo plano”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse al proyecto que posterga las elecciones de alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores regionales, para el 15 y 16 de mayo, criticando que se haya perdido el foco central por el cual se propuso el cambio de fechas.

Y esto, pues durante este martes se rechazó el informe de la comisión mixta, que se constituyó para zanjar las diferencias que existían entre ambas cámaras del Congreso, respecto a algunos aspectos del proyecto de ley.

Sobre el feriado irrenunciable que se proponía, el parlamentario señaló que en nuestro país “debemos empezar a profundizar en lo que significa la madurez cívica y la responsabilidad que tenemos todos de concurrir a los actos que correspondan y no es posible que tengamos que poner incentivos de diversa naturaleza”, agregando que “en la mayoría de los países, las elecciones no suspenden ni paralizan a un país completo”.

Otro de los aspectos discutidos fue el retorno de los alcaldes a sus cargos, lo que se definió será hasta el próximo 15 de abril, una vez que se publique la ley, tema al que también se refirió Sandoval. “Los alcaldes van a asumir por siete u ocho días. Creo que el ejercicio que estamos haciendo nosotros, nos lleva a pensar seriamente de que no estamos haciendo bien las cosas”, cuestionó.

En esa línea, el parlamentario insistió que durante la discusión de la iniciativa, se perdió el objetivo central por la que fue propuesta. “Hoy nos preocupa la situación de los aportes, la incorporación de los alcaldes, la franja para la segunda vuelta de gobernadores. Creo que (en) la perdida del foco, debemos asumir colectivamente nuestra corresponsabilidad en lo que esto significa”, señaló.

Con todo, recordó que se estaba a cuatro días del itinerario original del proceso eleccionario. “Cómo es posible que frente a un hecho tan dramático como es la pandemia, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para legislar rápidamente y haber terminado con esta incertidumbre”, subrayó.

A juicio del senador Sandoval “las prioridades no las estamos poniendo en la gente, sino que en las mezquindades, en las pequeñeces, sacar ventajas políticas de aquí y allá. El espectáculo que estamos dando hoy día es antagónico a lo que la gente quiere escuchar; el espectáculo hoy día es realmente lamentable”, concluyó.