La idea es que junto a terrenos para viviendas sociales también se consideren áreas de distracción, para construir recintos de salud, jardines infantiles, parques de juegos, gimnasios, entre otros.

Chile Chico.- La tarde de este miércoles visitó Chile Chico, el Ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit, quien participó en la ceremonia de entrega de un terreno fiscal al Serviu, para avanzar en el proyecto habitacional del comité “Viento Patagón”, además se entregaron títulos de dominio a pobladores de la comuna.

En la oportunidad, el Alcalde Ricardo Ibarra, pudo dialogar la autoridad del nivel central y exponer algunos temas de relevancia en el territorio, entre ellos, planteó la importancia de que al disponer de áreas para la construcción de viviendas sociales, también se consideren lugares para, por ejemplo, construir recintos de salud, jardines infantiles, parques de juego, gimnasios, entre otros.

“Lo que le pedí al Ministro en la ceremonia y también en el acto público, en el sentido de que no solamente se entreguen terrenos para las viviendas que es lo fundamental, sino que también sea complementario el hecho de que exista un espacio para una posta de salud, para un jardín infantil, cancha de esparcimiento para los jóvenes, una plaza, entre otros. Porque cada vez tenemos que pensar que la ciudad va creciendo, los espacios se van aumentando y claramente lo más importante es la vivienda, también es primordial tener los espacios donde la familia se pueda desarrollar íntegramente”.

La máxima autoridad de Bienes Nacionales, el Ministro Julio Isamit, concordó con lo planteado por el Alcalde Ibarra, porque es el estándar que la ciudadanía espera del lugar donde vive.

“Antes los conjuntos habitacionales siempre tenían la sede social y una parte de áreas verdes, yo creo que hoy en día el estándar de lo que la ciudadanía espera de los conjuntos habitacionales, es precisamente que incorporen nuevos servicios, por ejemplo, lo que me comentaba el Alcalde de incluir una cancha de pasto sintético, que permita que los jóvenes la puedan utilizar. Eso es precisamente lo que nosotros queremos como visión del Gobierno en la integración social, porque no solo es que las familias puedan cumplir el sueño de la casa propia, sino que también tengan cerca de su casa buenos servicios del punto de vista de la educación, salud, seguridad, pero también de vida sana y deporte, como lo ha pedido el Alcalde en esta jornada”.

En la actual administración Municipal de Chile Chico, se han ido creado espacios como parques de juegos, se han recuperado y mejorado plazoletas de los distintos sectores de la comuna, se ha construido canchas de pasto sintético, además, se han intervenido áreas que por años estuvieron abandonadas, hoy convertidas en paseos públicos dispuestos para la comunidad y atractivos para el turismo.