Recuperación de espacios públicos, mejoramiento de lugares de distracción para niños y jóvenes, paseos ciudadanos, recintos deportivos, han sido construidos y otros mejorados con las manos de vecinos y vecinas de la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- Para nuestro país la pandemia no solo ha traído dificultades sanitarias sino que también ha significado un grave problema económico y social para muchas familias. En la comuna de Chile Chico esto se ha evidenciado notoriamente, pero tal como lo ha planteado en más de una oportunidad el Alcalde Ricardo Ibarra “no hay tiempo para sentarse a llorar”, sino más bien hay que activar todas las acciones en las que el Municipio pueda apoyar a la ciudadanía.

Es así que, los planes de empleo en su gran mayoría financiados por el Gobierno Regional, con la venia del ejecutivo y el respaldo del Consejo Regional, se han convertido en una importante posibilidad de trabajo para muchos vecinos y vecinas de la zona que sido parte de las diversas iniciativas que ha levantado la Municipalidad de Chile Chico a través de su área de Planificación.

Existe lamentablemente algunos que miran en menos y no les agrada esta alternativa, la que para muchos significa llevar el sustento mes a mes a sus familias. Es así que, en los próximos días se comenzarán a ejecutar dos proyectos que permitirán mejorar algunos espacios públicos, señaló el Alcalde Ricardo Ibarra.

“Esto es el fruto del trabajo en equipo de la oficina de Planificación, de Secplac, esto permitió que hoy las carpetas fueras entregadas a la Dirección de Obras y di las indicaciones para que dentro de poco ya iniciemos estos trabajos. Porque en realidad estamos terminando algunos proyectos Fril, el invierno es justamente la etapa en donde la disminución de empleo se hace patente, así es que, hoy tengo reunión con el director de obras para definir cuándo partimos con dos Fril empleo. Hay personas a las que no les gustan este tipo de programas, pero hay que ponerse en el caso de las familias que si necesitan una fuente laboral, necesitan un ingreso mensual y esto es una ayuda enorme”.

Uno de los proyectos que se iniciará en los próximos días es el mejoramiento de plazas de juegos en el sector de la junta de vecinos Peumayen, pensando en los espacios de distracción para los más pequeños.

“Partimos con estos dos proyectos que son súper importantes, porque las plazas que se construyeron en el sector de la junta de vecinos Peumayen, en realidad lo que más tienen es gravilla y piedra. Por lo tanto, yo creo que cualquier papá que lleve a sus hijos a esos parques siempre tiene el temor de que se caigan, porque en realidad cuando las construyeron al parecer había una locura por colocar hartas piedras en las plazas, cuando yo creo que no es lo más amistoso. Vamos a crear unas plazas súper bonitas en el sector, que se complementaran con la cancha de pasto sintético que hace muy poco entregamos para la comunidad en el área de la junta de vecinos del lugar”.

El Alcalde Ricardo Ibarra, enfatizó que junto con crear fuentes de empleo mediante los programas Fril que financia el Gobierno Regional, se destaca el cariño y dedicación que cada vecino y vecina que es parte de estas iniciativas pone para mejorar los espacios que por muchos años estuvieron abandonados y que requerían una intervención para el uso de toda la ciudadanía.