El legislador envió oficio al Ministerio de Salud solicitando que se potencie la posta de la localidad con más TENS. También le pidió al Gobierno implementar más ayuda social en la zona.

Coyhaique.- Ante la grave situación que se vive en Melinka por el aumento sustancial de pacientes con covid , la inexistencia de camas UCI y la poca cantidad de médicos que atienden en la posta, el Diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Gobierno a actuar con rapidez para reforzar el sistema de salud en la localidad e implementar más medidas de ayuda social.

Según el legislador, “estamos muy preocupados por lo que sucede en Melinka. El propio Colegio Médico regional ha dado las voces de alerta por lo que sucede en esa localidad, por lo que es urgente que se tomen acciones con rapidez para estar preparados ante la posibilidad que haya pacientes que comiencen a presentar síntomas más graves”.

El parlamentario aseguró que “actualmente en Melinka sólo hay cuatro médicos que atienden en una posta, no hay camas UCI y en total ya van más de 150 casos confirmados en total, y cerca de 60 activos. Eso es muy grave tomando en cuenta que ahí habitan cerca de 1400 personas. Estamos hablando de un 10% de la población que se ha contagiado con el virus”.

Calisto señaló que “hoy hablé con el Alcalde (S), Enrique Higueras, quien me comentó la urgente necesidad de contar con más Técnicos en Enfermería. Según él necesitarían al menos cuatro TENS, como también implementar más ayuda social para incentivar que la gente no salgue a la calle”.

“Lo que sucede hoy en Melinka demuestra la frágil realidad regional que tenemos en materia de red asistencial. Esto es algo que venimos planteando hace mucho tiempo y que reiteramos hasta el cansancio cuando comenzó el virus, la necesidad de reforzar nuestra red de salud”, indicó el diputado.

Calisto aseguró que “apoyamos la solicitud del Colmed regional para que la Armada pueda disponer de una unidad de salud para poder atender a los pacientes que requieran una atención más especializada. Enviamos un oficio solicitando esto, como también solicitándole al Gobierno que actúe con rapidez y tome medidas concretas para evitar que esta situación se agrave. Necesitamos más Técnicos en Enfermería y más ayuda social”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto reiteró que “por la situación que se vive Melinka estos días, no se puede depender sólo del traslado aéreo para la atención de los pacientes, principalmente por las condiciones climáticas que podrían generar que una persona en estado grave no llegue a tiempo a Coyhaique”.