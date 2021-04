El concurso de Bonificación a la Inversión en Zonas Extremas, DFL 15 en la convocatoria 2021, destinó un total de mil 34 millones 601 mil de pesos, los que serán distribuidos en 170 micro, pequeñas y medianas empresas de la Región de Aysén.

Coyhaique.- Así lo informó, Omar Muñoz Sierra, director regional de Corfo, detallando los alcances de esta iniciativa. “De forma particular, como Corfo queremos destacar dos cosas: por un lado, que cada vez son más las postulaciones que se hacen desde territorios alejados a la capital regional, y por otro, el importante número de mipymes que serán bonificadas, lo que nos indica que a pesar de los tiempos difíciles que se viven en materia económica, emprendedores y emprendedoras no han dejado de invertir. Esto significa, que solo en lo relativo a quienes postularon al DFL15, en nuestro territorio se han invertido 6 mil 42 millones 438 mil 284 millones de pesos por parte del sector privado en áreas como turismo, pesca y acuicultura, ganadería, construcción, entre otros, lo que nos habla del esfuerzo que hacen hombres y mujeres del sector privado para hacer crecer sus negocios”.

Muñoz destacó que, para esta versión, la región de Aysén logró que se le asignará el 33% del total que se dispone para las Zonas Extremas del país. “Desde el gobierno sabemos que este beneficio respalda y potencia las inversiones en Aysén, por ello las gestiones que se realizan es para beneficiar al máximo de mipymes, en especial de aquellos sectores que son claves para la economía regional”.

El 15 de noviembre del año recién pasado, se inició formalmente el Proceso 2021, que por primera vez desde 1981 -cuando surgió el instrumento- la postulación se pudo realizar de manera digital a través de la web Corfo, como también de forma presencial en las oficinas de Corfo y Gobernaciones provinciales.

PROCESO

El DFL15 es un instrumento del Ministerio de Hacienda, cuyas bases técnicas son definidas por un comité público-privado, siendo Corfo el ente técnico encargado de aplicarlas conforme a lo establecido en la ley.

El Comité Resolutivo del DFL15 está integrado por los seremis de Economía, Hacienda y Desarrollo Social; el director de Corfo, además de tres representantes del sector empresarial regional.

El beneficio del DFL 15 permite recuperar el 20% de las inversiones netas o re-inversiones hechas en Bienes de Capital (construcción, maquinarias y equipos). Esta bonificación aplica con el financiamiento de proyectos de inversiones o reinversiones orientados a mejorar capacidades técnicas y físicas de su empresa, que permitan mayor eficiencia, capacidad y calidad de los productos o servicios desarrollados.

Para acceder a los resultados, debe ingresar a https://cutt.ly/2cOcRSF Una vez en la página, bajar hasta “INFORMACIÓN PROCESO DE POSTULACIÓN” e ingresar a “Bases y Descargables” y descarga el documento “RESOL EX 116”.

Para más información escribir a oficinapartesaysen@corfo.cl , llamar al teléfono 67 – 2451251 o en las oficinas de Corfo Aysén, ubicadas en Simón Bolívar n° 262, Coyhaique, de 09:00 a 14:00 horas.