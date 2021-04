Parlamentario destacó impacto del programa de Fortalecimiento de Competitividad de Proveedores de Servicios Acuícolas, el cual debe ser votado en el Consejo Regional de Aysén.

Aysen.- “Lo que no queremos es que la industria del salmón siga trabajando sin la gente de la región de Aysén”. De esta manera, el senador David Sandoval se refirió al impacto que tendrá el programa de Fortalecimiento de Competitividad de Proveedores de Servicios Acuícolas, el cual debe ser votado próximamente en el Consejo Regional de Aysén.

Al respecto, el parlamentario destacó que el Gobierno Regional ha levantado, a través de Corfo, un proyecto bastante interesante para mejorar las competencias de los prestadores de servicios que se dedican a esta actividad, valorando la importancia que tiene la iniciativa. “El Estado pone plata en muchos proyectos y aquí está poniendo un recurso que se va a multiplicar con creces, porque va a significar trabajo y oportunidades para mucha gente en la región”, señaló.

En ese sentido, Sandoval señaló que en un minuto dado hubo “algunas voces de oposición a esta idea, porque señalaban que esta plata iba a los salmoneros, pero no es la idea”, agregando que “aquí a los salmoneros no se les quiere poner ningún peso, sino que todo lo contrario. Esto va fundamentalmente a prestadores”.

Por lo mismo, considera que los fondos contemplados, significarán un salto bastante grande, además de permitirles a otros incorporarse a esta tarea. “Tenemos (a nivel regional) un mundo de trabajo, de oportunidades y por eso me sumo al llamado, en el sentido de que hay que apoyar este tema, porque estás poniendo uno pero se va a multiplicar con creces en trabajo, en mejoramiento, en actividades, que tanto necesitamos”, subrayó.

Sobre el tema, el director regional de CORFO, Omar Muñoz, recordó que esta iniciativa se enmarca en el protocolo de acuerdo que firmó el Gobierno con la industria en 2018 y surge además de un trabajo que se ha hecho en el PTI Fiordos y Canales, donde participan los prestadores de servicios de la industria acuícola. “Aquí la Intendenta (Margarita Ossa) ya nos ha apoyado, ha manifestado la voluntad de financiar la iniciativa. Hemos estado en una serie de reuniones, analizando el programa con el Consejo Regional. Hemos también contado con el apoyo del senador Sandoval para poder avanzar y coordinar acciones concretas, en beneficio de la actividad productiva, como es la pesca y la acuicultura”, recalcó.

En tanto, la vicepresidenta de la Asociación de Proveedores de la Industria Acuícola de la región de Aysén (ACUIPROV), Katia Inostroza, recordó que la AG nace en función de poder organizarse y agrupar a los proveedores de la industria, haciendo un llamado a los consejeros regionales a apoyar la iniciativa, valorando especialmente el compromiso del CORE Eligio Montecinos. “Somos bastante los que trabajamos todos los días, tratando de generar empleo. Esta es una oportunidad de crecimiento cierto, esto es real, estamos creciendo y avanzando. Entonces, el llamado a que nos apoyen y escuchen. Agradecer una vez más al senador Sandoval, que ha sido un tremendo apoyo para que podamos seguir con esta linda idea y este proyecto de trabajo”, dijo finalmente.