Parlamentario abordó el tema de las zonas contiguas y el impacto en la zona de la pesca ilegal, insistiendo en la necesidad de elaborar un plan que aborde integralmente las necesidades del sector.

Aysen.- “Si no somos capaces de proteger lo que nosotros tenemos, el daño que se hace es muy grande, precisamente para gente vulnerable”. Así lo afirmó el senador David Sandoval luego de las reuniones que sostuvo, en los últimos días, con diferentes gremios de pescadores de Aysén, en los que también participaron autoridades provinciales y regionales.

El parlamentario explicó que las zonas contiguas es un tema de gran preocupación para el sector, donde si bien en la región se percibe “una conducta bastante responsable con los recursos”, consideró necesario poder resolverlo definitivamente. “Este famoso tema de las zonas contiguas, que lleva más de veinte años, que ha significado miles de millones de pesos, los pescadores me señalaban que hay que resolverlo. Es un problema político, que sin duda que se nos viene en las próximas semanas en la región de Aysén”, indicó.

Para resolverlo, agregó Sandoval, ya no depende de la autoridad política, sino del acuerdo que haga la región de Aysén. “Yo comparto absolutamente lo que plantean algunos dirigentes, como Daniel Caniullan en Melinka, que señala que se haga lo que sea necesario y pertinente, pero en la forma y en las condiciones que fije la región”, puntualizó.

Visita de la Subsecretaria de Pesca a la región

Por lo mismo, es que el legislador comprometió la visita de la Subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, a la región de Aysén. “Quedaron coordinados el gobernador Manuel Ortiz, el seremi (de Economía), Carlos Pacheco, el consejero regional Eligio Montecinos y los pescadores. La subsecretaria manifestó su voluntad de venir a la región, lo cual es súper importante porque hay que cuidar lo que tenemos y evitar que el mal uso de esta condición termine por afectar a la gente de Aysén”, explicó.”, explicó.

Impacto de la pesca ilegal y nuevo plan

Ésta fue otra de las materias analizadas, para lo cual el senador Sandoval dijo que “los mismos pescadores me decían que al ir al litoral, la gente que está pescando de manera ilegal era enorme”, lamentando que la ley actual sancione de una manera muy básica. “Se decomisa el producto, se aplica la multa, ésta se paga, pero igual se arriesgan, porque el beneficio asociado a la pesca ilegal es enorme”, precisó.

De ahí la importancia de estos encuentros, subrayó, pues el objetivo principal es poder construir, junto a los propios pescadores artesanales, “un camino nuevo”, que permita mejorar la actividad y la calidad de vida de la gente. “Hay poblaciones pesqueras en condición de vulnerabilidad, sin saneamiento de propiedad, sin agua potable, sin alcantarillado en Melinka, etc”, recalcó.

“Los pescadores de nuestra región están muy motivados e interesados y espero que llevemos adelante este plan y gane en definitiva la región”, agregando que no se puede olvidar que la principal actividad económica de la región es la acuícola. “Nuestra región tiene grandes potencialidades en el turismo, la ganadería, la fruticultura, pero hoy lo más relevante es esto y hay que hacerlo bien y para eso hay que cuidar los recursos y no permitir que se exploten inadecuadamente”, concluyó.

Cabe señalar que, a los encuentros sostenidos recientemente en Puerto Aysén, Sandoval también suma los contactos que permanentemente mantiene con dirigentes de Puerto Gala, de Puerto Cisnes, de Melinka, entre otras localidades.