Con el objetivo de incentivar la participación de los jóvenes en actividades deportivas y promover la vida sana, la agrupación Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de Puerto Aysén ha estado desarrollando una serie de talleres deportivos enfocados a los jóvenes, instancias financiadas por INJUV Aysén a través del fondo concursable Participa que se adjudicó la agrupación el año 2020.

Cabe destacar que los distintos encuentros deportivos realizados por la agrupación, han cumplido a cabalidad con las medidas sanitarias indicadas por la Seremi de Salud de la región, esto con la finalidad de cuidarnos entre todos debido a la pandemia que nos afecta.

“Queremos felicitar a la agrupación y también a los jóvenes que se han visto beneficiados por estas distintas instancias deportivas, para nosotros como INJUV es tremendamente importante promover la vida sana entre la comunidad juvenil de la región. Los invitamos también a informarse de las diferentes actividades gratuitas que tenemos como servicio para los jóvenes, en nuestras redes sociales INJUV Aysén, Instagram, Facebook y Twitter estamos siempre informando nuestra oferta programática”, indicó la Directora Regional de INJUV, Silvia Leiva Henríquez.

Franco Fortini, joven participante y beneficiario de los talleres de Kin Ball, destacó la iniciativa y sostuvo que “comencé en Temuco practicando este deporte porque personalmente me gusta mucho, lo encuentro interesante y colaborativo, es realmente destacable que existan este tipo de instancias para los jóvenes de nuestra comuna ya que se abren nuevas prácticas de deportes e innovamos. En los encuentros lo pasamos muy bien y jugamos todos en equipo respetando las medidas sanitarias por la pandemia que existe actualmente. Espero que INJUV siga financiando proyectos innovadores y diferentes puesto que así los jóvenes no solo practican los deportes convencionales, si no que conocen otras alternativas deportivas”.

El Presidente de la agrupación Unión Comunal de Juntas de Vecinos, de Puerto Aysén, Carlos Díaz, agradeció la instancia que ofrece INJUV para los jóvenes y señaló que “ellos están desprotegidos, porque no tienen entes estatales que los ayuden, cuando nos tacaron la puerta los chiquillos los apoyamos de inmediato, hoy se pueden observar los frutos, ellos son los protagonistas y saben que las cosas no son fáciles, las cosas cuestan, y para conseguirlas hay que moverse y tocar puertas. Tuvimos el apoyo no solo de INJUV, sino que también de varias entidades privadas, muchas redes se formaron. Actualmente se nota el entusiasmo, el interés y compromiso de los jóvenes, ellos quieren seguir porque ya hicieron conocido este deporte en la región, los seguiremos apoyando en lo que necesiten porque ellos son el futuro de nuestra querida comuna”.

En tanto Carolina Arcos, monitora y entrenadora de los talleres de Kin Ball, explicó que “ha sido una experiencia enriquecedora, tanto para mí como para los jóvenes que han participado. Como experiencia personal y laboral ha sido un desafío, puesto que las personas están acostumbradas a trabajar con deportes más convencionales, este deporte sale de lo común, existe un trabajo y compromiso detrás, no solamente mío, sino que de los jóvenes. Nos han colaborado para que esto fuera posible servicios públicos y empresas, por lo que ha sido un trabajo colaborativo y de aprendizaje para reeducar a todos, esperamos seguir trabajando en este deporte para que siga creciendo en la región de Aysén”.

El Kin-Ball es un deporte poco común, participan tres equipos, considerando un mínimo de cuatro jugadores y de máximo ocho, participando 12 jugadores simultáneamente en el campo (cuatro integrantes de cada equipo), teniendo la opción de hacer todos los cambios necesarios durante el partido. Los equipos pueden estar conformados solo por mujeres, hombres o ser mixto, según la categoría del encuentro. No puede haber más de cuatro jugadores en el banquillo.

Se juega en un campo cuadrado, generalmente de 20 x 20 metros. Se utiliza un balón de 1,22 metros de diámetro y de 1 kg de peso. En el desarrollo de los partidos, existen dos árbitros y una mesa de apoyo controlando el marcador con la puntuación.