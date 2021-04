En su intervención en la sala, el legislador criticó la poca ayuda que ha entregado el Gobierno en el contexto de la crisis económica que ha generado la pandemia.

Valparaíso.- Como un gran paso calificó el diputado Migue Ángel Calisto la aprobación en la sala de la Cámara del proyecto que permite un tercer retiro de un 10% de los ahorros previsionales, quien criticó además en su intervención la poca sensibilidad del Gobierno y lamentó que se rechazara por parte de los diputados oficialistas la indicación sustitutiva que habría permitido que esta iniciativa evitara el Tribunal Constitucional.

El diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “el 81% de las PYMES tiene un impacto grave por la crisis sanitaria del Covid. 73% han perdido más de la mitad de sus ingresos habituales. Dos millones de chilenos han perdido sus empleos. Estos es una grave crisis económica que estamos viviendo en el país”.

“La respuesta del Gobierno han sido bonos y el IFE, pero claramente para una familia que ha sustentado su economía con su negocio, su emprendimiento, no son suficientes. Llama la atención la falta de sensibilidad por parte del Gobierno. Por eso en este Congreso tuvimos que recurrir a este proyecto, del cual soy uno de los autores, donde también se busca beneficiar a los pensionados de rentas vitalicias”, señaló.

El parlamentario afirmó que “es preferible que una persona que tiene una micro, pequeña y mediana empresa use sus propios ahorros que llevarla arrinconada a la banca, donde se endeuda con altísimos intereses. Esto es lo que tenemos que evitar, que la gente siga endeudándose y complicándose. Por eso yo estoy absolutamente a favor de este proyecto”.

El diputado además lamentó el rechazo de la indicación sustitutiva que pretendía hacer una modificación permanente a la Constitución, la que había sido impulsada por la oposición para sortear al Tribunal Constitucional. Ante esto, Calisto argumentó que “espero que mis colegas del oficialismo se saquen las máscaras y realmente digan si quieren o no el tercer retiro, para que así no le pongamos trabas”.