Parlamentario destacó el trabajo desarrollado por el actual Gobierno en pavimentar 100 Km. de la Carretera Austral en la región, pero considera que se debe hacer un esfuerzo similar en la parte sur del camino, lo cual debe quedar plasmado en el Presupuesto 2022.

Aysen.- El senador David Sandoval, insistió en la necesidad de avanzar en más kilómetros de pavimentos en la ruta 7 sur durante la próxima administración, lo cual debe quedar establecido en la discusión presupuestaria del presente año.

En ese sentido Sandoval destacó el compromiso del actual Gobierno de pavimentar cien kilómetros de la Carretera Austral, tramo en su tramo norte como sur en la región de Aysén, lo cual se ha realizado en gran parte y lo que no, está terminado está en fase de construcción o en etapas de contrataciones finales. “Por lo tanto, la promesa que hizo el presidente Sebastián Piñera, se va a cumplir y nos alegramos por eso”, indicó.

Por ello, es que ante la presentación que se debe hacer del Presupuesto 2022, es que el parlamentario considera fundamental que se fijen hoy los nuevos desafíos en materia de construcción de la ruta 7 hacia la zona sur. “Creemos que si en estos cuatro años se han pavimentado cien kilómetros, es absolutamente factible hacer más hacia el sur, cuya construcción no tiene nada que ver con las complejidades que tiene la zona norte. Por lo tanto, la probabilidad de avanzar en este tema es absolutamente cierto”, señaló.

En ese contexto, el legislador insiste que todos los actores locales, es decir, alcaldes, concejales, consejeros regionales, el Gobierno Regional, etc., deben comprometerse para lograr que “este nuevo desafío, esté contenido” en el próximo presupuesto de la nación.

Lo anterior, pues considera que el impacto que tendrá para las comunidades del sur de la región, será muy relevante. “Si lográsemos que a lo menos 120 km. se pavimenten hacia el sur, eso significan que tendríamos 270 Km. de pavimentos, es decir, vamos a estar prácticamente en las puertas de Cochrane y, por lo tanto, en las puertas de un futuro totalmente distinto para las comunas de Río Ibáñez, Chile Chico, Cochrane y por cierto, para Tortel y O´Higgins”, puntualizó.

“Con ello dar respuesta a un sueño de muchas décadas. Cómo no recordar aquellos documentos que hablaban de caminos, caminos y más caminos. Hoy hay una gran tarea por delante y la región lo merece y necesita”, finalizó diciendo el senador Sandoval.