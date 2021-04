Preocupados y en estado de alerta se encuentra varios pescadores y buzos de Melinka, quienes ven amenazados sus ingresos ante una inminente disminución en la cuota del recurso erizo, tal como ocurrió el año pasado según lo hace público, el dirigente Daniel Caniullan.

Guaitecas.- “Queremos señalar que seguimos en estado de alerta, producto de la incertidumbre en la que nos tiene la Subsecretaria de Pesca respecto a la cuota del recurso erizo. Muchos empresarios y pescadores no saben cuándo poder comenzar la pesquería, debido a que a la Subsecretaria de Pesca, una vez más, nos quieren perjudicar con la cuota, tal cual como lo hicieron el año pasado”.

Caniullan, insiste en que, la extracción del erizo el año 2020 fue muy menor a lo determinado por el Comité Científico, entidad que define la cantidad, en toneladas, que se puede extraer. Y para este año se está resolviendo algo muy similar, en desmedro del sector pesquero artesanal, remarcó el dirigente.

“A nosotros el año pasado nos dieron 5 mil toneladas, siendo que el Comité Científico dijo que podíamos sacar hasta 9 mil. Este año, el mismo organismo determinó 8.400 toneladas para la región de Aysén y 5.600 para la región de Los Lagos. Sin embargo, después de que salió este informe en el mes de febrero y ahora que estamos en abril, la Subsecretaria de Pesca no quiere sacar la resolución para separar las cuotas regionales, porque quiere de una u otra forma beneficiar a la décima”.

De ocurrir lo antes señalado, Daniel Caniullan, aseguró que es un claro perjuicio para la gente que trabaja este recurso en Aysén.

“Nos quieren perjudicar nuevamente y si esto es así, vamos a tener dos o tres meses de trabajo esta temporada y nueve meses de crisis. Hacemos un llamado a la Intendenta, hacemos un llamado a los Consejeros Regionales, hacemos un llamado a los parlamentarios de Aysén, para que presten atención, ya que, la pesca artesanal es una actividad económica. Cuando nosotros los buzos arriesgamos nuestra vida en el fondo marino para llevar recurso a las plantas, esas plantas funcionan y generamos mano de obra, trabajo para mucha gente. Pero vemos con muy poco interés a los parlamentarios, son muy pocos los que se pronuncian respecto al tema y necesitamos el apoyo político regional, que se pronuncien”.

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sigue manejando todo en desmedro de la clase trabajadora, aseguró Caniullan.

“Este Gobierno del señor Sebastián Piñera, sigue manejando todo desde el nivel central con el Ministro Palacios y dando instrucciones al zonal de pesca de Aysén, también a la Subsecretaria Alicia Gallardo. Nosotros no queremos que estas cosas se sigan manejando desde el nivel central, todo tiene que resolverse en la región y la región ya se pronunció en dos ocasiones en rechazo de las zonas contiguas. Por lo tanto, la cuota tiene que determinarse ya, para que podamos trabajar tranquilos hasta fines de octubre, eso es lo que esperamos como comité bentónico regional de Aysén”, sentenció Daniel Caniullan.