La parlamentaria lamentó la posición adoptada por La Moneda frente al proyecto que comenzará a discutirse este lunes en la comisión de Constitución del Senado. “Recurrir al Tribunal Constitucional lo único que hará será tensionar aún más el ambiente, pero sobretodo evitará que millones de chilenas y chilenos tengan recursos para enfrentar lo que viene”, sostuvo.

Valparaiso.- Este lunes la comisión de Constitución del Senado comenzará el debate – hasta total despacho – del tercer retiro del 10%, en un escenario incierto ante la declaración del Presidente Piñera de recurrir al TC, pese a las insistencias incluso de su propio sector.

Frente a este escenario, la senadora por Aysén, Ximena Órdenes Neira, aseguró que el actuar de La Moneda es “lamentable” y que solo dejan en evidencia “la indiferencia del Ejecutivo frente a la situación crítica que viven millones de chilenas y chilenos que ven en el tercer retiro de sus fondos de pensiones la solución para enfrentar esta crisis”.

En este sentido, Órdenes recalcó: “no por nada estamos legislando por un tercer retiro de los fondos de pensiones y eso ocurre porque, luego de un año de pandemia, el Gobierno no ha tenido la intención política de entregar un beneficio universal, que resuelva la situación que viven las familias en el país”.

Respecto a la situación ocurrida este fin de semana con la entrega del Bono Clase Media, la parlamentaria criticó “la excesiva focalización” en los beneficios que entrega el Gobierno y que al ser exclusiva facultad del Ejecutivo deja “atado de manos al Congreso”.

“En un año en pandemia y no ha sido la primera vez, ni será la última que desde el Congreso nos enfrentemos frente a propuestas erradas, extremadamente focalizadas y que no van en ayuda de quienes más lo necesitan. Lo que ocurrió este fin de semana con el Bono Clase Media ya pasó antes con todos los IFE y todos los beneficios que, con letra chica, terminan dejando a las familias sin ingresos reales”, aseguró la senadora.

Finalmente, Ximena Órdenes Neira aclaró que el proyecto que se verá esta semana en el Senado contará con su apoyo y que el Presidente tiene en sus manos la solución y apoyar realmente a las familias.

“No tengo dudas que el proyecto se aprobará en el Senado y estará en condiciones de ser promulgado si el Presidente así lo estima. Hoy está en sus manos terminar con los bonos y retiro de los fondos de pensiones de las y los chilenos para disponer de una Renta Básica Universal, que no segmente la pobreza, sino que ayude a enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia”, puntualizó.