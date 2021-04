La parlamentaria, quien, además, es presidenta de la comisión de Medio Ambiente del Senado, se mostró preocupada por la situación y explicó que la instancia sirvió para “conocer los planes de contención y resguardo frente a desastre ambiental”.

Valparaiso.- Ayer en la comisión de Medio Ambiente analizó las catastróficas consecuencias que está trayendo la proliferación de algas nocivas en la zona sur del país, específicamente Los Lagos y Aysén, la que afectaría la industria del salmón.

Para esta sesión se invitó a la subsecretaria de Pesca, Alicia Lagno, al Superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza y la directora de Sernapesca, Jessica Fuentes

Tras la comisión, la senadora indicó “la mortandad de salmones ya ocurrió en Los Lagos y es casi un hecho que ocurrirá en la región de Aysén. Por lo tanto, esta sesión era para conocer las medidas que están adoptando las autoridades frente a esta alga que genera hipoxia en los peces y otros seres marinos”.

En este sentido, la parlamentaria alertó que la magnitud de la emergencia es preocupante. “Aysén es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de salmones que se producen en Chile. Acá hay varios dilemas, estamos hablando de la segunda industria en el territorio y el segundo productor de salmón en el mundo. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier tipo de industria, ni por su magnitud, ni por los impactos que ésta tiene”.

Sobre las medidas anunciadas la senadora Ximena Órdenes Neira detalló: “es fundamental que se actualice la norma en esta materia, es necesario de las concesiones, pero sobretodo planes de prevención para este tipo de desastre, más aún en un escenario de cambio climático. Necesitamos prevención y no planes generados desde la reacción”.

La parlamentaria por Aysén lamentó que los beneficios económicos de la industria no se vean en la región y solo queden los daños ambientales. “En la región ésta industria no es orgullo, es una industria que no se nota, vamos a quedar con ambientes contaminados y el estándar de vida de las comunidades insulares donde están las concesiones tiene complicaciones (…). La producción de salmón tiene un límite, porque los fiordos no van a dar. Si nosotros no hacemos este ejercicio vamos a tener un triste escenario que afectara al territorio y sus habitantes”.

Finalmente, adelantó que seguirán fiscalizando las medidas de gobierno y no descartan una segunda citación para conocer cómo avanza esta crisis.