El periodista y postulante a la alcaldía por la comuna de Coyhaique, emplazó a la intendenta y a las autoridades representantes del Presidente Piñera, a responder públicamente los cuestionamientos de contraloría, por la mala distribución de las canastas de alimentos en tiempos de pandemia.

Coyhaique.- Como un escándalo de proporciones miserable, calificó el candidato a la alcaldía por la comuna de Coyhaique, la noticia que da cuenta de la mala distribución de alimentos entregados por el Gobierno, a través del programa Alimentos para Chile, qué fue detectada por la Contraloría.

Según el informe despachado por el organismo aparecen como beneficiarios de las canastas de alimentos entregadas como ayuda social, 22 personas fallecidas, otras que se ubican entre el 20% más rico de la población, así como también se detectó a personas que recibieron dos veces el beneficio, mientras que las familias que se encuentran entre el 40% de mayor vulnerabilidad no recibieron los alimentos prometidos.

“Éste es un escándalo de proporciones miserable. Justo cuando las familias más pobres de la región y el país necesitan de alimentos para subsistir, los representantes del gobierno de Sebastián Piñera, se olvidan para quién es realmente la ayuda, distribuyéndola entre personas fallecidas o simplemente que no calificaban. Según mi parecer, esto no es un olvido ni una distracción funcionaria, razón por la que exigimos una explicación decente y coherente y no una improvisación para salir del paso “, fustigó Catalán.

Cabe señalar que horas más tarde de conocida la noticia, la primera autoridad regional, señaló haberse enterado por la prensa de dicho informe.

“No conforme con lo grave de la irregularidad establecida por Contraloría, la máxima autoridad del Ejecutivo en nuestra región, tiene el descaro de decir que recién se entera a través de los medios de comunicación del informe en cuestión, habiendo pasado 2 semanas de su publicación.”

Cabe señalar que el monto correspondiente, a los alimentos entregados a familias calificadas entre el 80% y 100% de menor vulnerabilidad, alcanza los cincuenta millones de pesos según lo indicado por el ente Contralor.

El candidato concluyó señalando “señora Intendenta, los ricos no tienen hambre, los pobres, sí”.