Como una decisión lamentable que demuestra una desconexión con la realidad, calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto que permite un tercer retiro de los ahorros previsionales, acusando además que se trata de una “provocación que no vamos a aceptar”.

Valparaiso.- Según el legislador, “quiero lamentar la decisión del Gobierno de llevar el proyecto de tercer retiro de un porcentaje de los ahorros previsionales al Tribunal Constitucional. Me parece que existe una desconexión absoluta por parte del Presidente y sus Ministros respecto de la realidad económica de nuestro país y las necesidades que hoy en día tienen las familias más pobres”.

“Prácticamente dos millones de chilenos han quedado sin empleo, un 73% de las micro y pequeñas empresas, han señalado que están recibiendo menos de la mitad de los ingresos que recibían antes de la pandemia. Estamos enfrentados a una de las crisis más grandes de los últimos 150 años, y de parte del Gobierno recibimos una absoluta inconciencia respecto de la realidad social y económica del país”, indicó.

Una Provocación

El parlamentario además aseguró que “todo esto es una provocación que no vamos a aceptar. Espero que el Gobierno recapacite, porque lo que está generando es una afectación a diez millones de chilenos que tienen puestas sus esperanzas en este tercer retiro, proyecto del cual soy uno de los autores, que además considera beneficios para los pensionados por Rentas Vitalicias que no han recibido ningún apoyo durante toda la crisis”.

“El Gobierno debe dejar de mirar a la gente desde la tecnocracia, desde la comodidad del poder, y entender que hoy en día más que nunca se requiere apoyo para la gente más modesta y la clase media, que ha visto cómo sus pequeños negocios no están dando como antes o han visto quebrar sus emprendimientos”, afirmó.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “yo prefiero que la gente que ya está endeudada y quiere mantener sus emprendimientos, puedan recurrir a sus propios fondos previsionales, y no tengan que recurrir a la banca o las financieras”.