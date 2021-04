Iniciativa fue aprobada en general por 31 votos a favor y durante esta tarde se sigue el debate en particular.

Valparaiso.- “Tal cual como lo hice en el primero y segundo, votaré a favor de este tercer retiro, porque entiendo el drama que están viviendo muchas familias, muchos emprendedores, que a pesar de todas las ayudas del Estado, (éstas) no llegan como quisiéramos que llegasen”. Así lo señaló el senador David Sandoval, durante el debate este jueves del proyecto que plantea un tercer retiro del 10% de fondos previsionales.

Durante su intervención, el parlamentario dijo que “estamos viviendo un momento relevante en nuestra sociedad”, por lo cual hizo hincapié en la necesidad de buscar puntos de encuentro en distintos temas. “Hay aquí parlamentarios que llevan treinta años, y son testigos de esta incapacidad política de enfrentar los problemas sociales, que nuestro país nos dejó en la cara el 18 de octubre. ¿Por qué no hemos cambiado el sistema previsional?, ¿el sistema de salud?; ¿Cuál es la razón por la que no hemos sido capaces de construir acuerdos? Porque hemos puesta sobre la mesa nuestras diferencias políticas, más que nuestra voluntad de atender las verdaderas demandas de nuestra sociedad. No estamos a la altura de los acontecimientos que nuestro país nos está demandando”, señaló.

“Somos cómplices, somos parte de la crisis, porque no hemos sido capaces de enfrentar y de interpretar la opinión de las comunidades que representamos”, agregó.

En esa línea, Sandoval recordó que el sistema previsional “tiene 40 años”, indicando que solo el 1,3% de los cotizantes activos tiene más de cien millones de pesos, lo que les pudiera asegurar una jubilación de $500 mil. “¿Nos dimos cuenta recién de esta crisis? Esa es una autocrítica que nosotros tenemos que hacernos”, subrayó.

Por lo mismo, es que recalcó la urgente necesidad de buscar y construir “los acuerdos, pensando en el país, no en la próxima elección”, para enfrentar las demandas de la gente. “(Se trata de) acuerdos para llegar a un buen punto en materia de pensiones, pero acuerdos posibles. La reforma al sistema de salud, la educación, viviendas dignas”, puntualizó.

“Nuestro país puede hacerlo, pero se requiere de la voluntad y disposición de todos. Lo que hay que hacer hoy día es acción”, concluyó.