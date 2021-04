En relación a los recursos fiscales destinados a la industria del salmón gestionados por el Sr. Omar Muñoz y el Senador David Sandoval, lo siguiente:

1) Rechazamos totalmente la entrega de 4500 millones a la industria salmonera. Cualquier inversión pública a la industria salmonera, se traduce en un golpe durísimo para la pesca artesanal, que año a año es castigada con la entrega de migajas a través de fondos concursables que subestiman al sector artesanal desde su importancia histórica, económica y social en Aysén.

2) Omar Muñoz director de CORFO ha levantado argumentos rebuscados para justificar una inversión sesgada, incoherente y lejos de la realidad regional. Las salmoneras son una industria y como tal, se incluyen cada uno de sus procesos y servicios. Lo que sostienen el Sr. Omar Muñoz y David Sandoval junto a los consejeros regionales va directamente al bolsillo de los salmoneros.

3) La pesca artesanal de Aysén representa 3.071 familias. Al Sr. Omar Muñoz y el senador Sandoval no le importa nuestra opinión electoral en las próximas elecciones municipales. Por lo anterior, hacemos un llamado a las verdaderas familias de la pesca artesanal, la verdadera, a no entregar el voto a los candidatos y candidatas del gobierno y de los partidos de los/as consejeros/as regionales que apoyan entregar 4500 millones a la industria del salmón.

4) Sebastian Piñera pavimenta el camino de los industriales. La industria del salmón en febrero de 2021 creció un 12,7% logrando expandir sus ganancias. Los industriales no necesitan recursos públicos, porque sus utilidades superan todo el presupuesto anual del Gobierno Regional. El Sr. Omar Muñoz debe interiorizarse en materias pesqueras y no donar recursos públicos a quienes menos lo necesitan.

5) La nueva Intendenta regional, Sra. Margarita Ossa Rojas tiene cerradas las puertas en el sector artesanal. 3.071 familias esperábamos más de ella, pero sin siquiera conocer el sector pesquero artesanal, se cuadró con los salmoneros, haciendo uso de recursos fiscales a la carta del Sr. Sandoval y Omar Muñoz, los únicos interesados en que esto se haga rápido, en beneficio de la industria que es segundo sector exportador más grande del país y el segundo productor de salmones del mundo.

Firman

Juan Carlos Torres

Presidente Federación Flota Norte – Región de Aysén

Luis rosas Cadegan

Presidente STI Antonio Ronchi – Puerto Gala

Miguel Acosta Quilodran

Presidente STI Pescadores Artesanales – Puerto Gaviota

Segundo Sánchez Munita

Presidente STI Pescadores Artesanales Litoral Norte – Pto Cisnes

José Aguilar Ormeño

Presidente STI Pescadores Artesanales y Armadores Nº 1 Pto. Cisnes