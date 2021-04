De 15 pacientes hospitalizados por COVID-19, solo 02 de ellos contaban con una sola dosis de vacunación, mientras que los 13 restantes – donde existen grupos de riesgo- no cuentan con ninguna dosis.

Coyhaique.- Durante el año 2020 y 2021, los equipos de salud se han visto exigidos al límite con el propósito de resguardar la salud de quienes han debido enfrentar la realidad más difícil de esta pandemia, como la hospitalización por COVID-19, con casos tan extremos como la internación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde hubo personas que incluso permanecieron conectados a ventilación mecánica invasiva por espacio de 88 días, paciente que logró recuperarse gracias al cuidado y atenciones recibidas por los equipos del Hospital Regional Coyhaique.

Sin embargo, en los períodos de hospitalización ha existido una constante entre las personas que han requerido una atención médica más especializada, y es que actualmente de las 15 pacientes hospitalizados por COVID-19, 13 de ellos no cuentan con ninguna dosis de vacunación contra el COVID-19, mientras que solo 02 de ellos presentan una sola dosis. Un hecho al que debe prestarse atención en esta pandemia, como lo explicó la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres. “Junto a los esfuerzos que desarrollan los centros de atención médica, y las acciones que impulsa el Ministerio de Salud, como la aplicación de la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA), la habilitación de Residencias Sanitarias y el Proceso de Vacunación contra el COVID-19, se requiere que la ciudadanía comprenda la importancia de la vacunación porque nos permitirán salvar vidas en este período de pandemia. Hoy en el Hospital Regional Coyhaique contamos con 15 casos positivos por COVID-19 hospitalizados, de los cuales tan solo 02 tienen una dosis de vacunación, esto es importante de mencionar porque pese a que nuestros pacientes estaban dentro de los grupos objetivos de vacunación, por causas que desconocemos, no contaban con sus vacunas, lo que podría haber incidido enormemente en que al haberse contagiado por COVID 19, hubieran tenido una defensa inmunológica mayor a este virus”.

Por su parte, el Epidemiólogo de la UTTA, Miguel Oyarzo Altamirano, recalcó que el proceso de vacunación – junto al autocuidado- sigue siendo la principal acción frente al COVID-19 que hoy no solo afecta a los grupos de riesgo. “Hoy el proceso de vacunación, junto a las medidas de autocuidado, es la principal herramienta para prevenir que un contagio por COVID-19 termine con una persona hospitalizada de gravedad a consecuencia de este virus. Más aún cuando estamos en presencia de casos que no solo afectan a personas de la tercera edad, al contrario, hoy en el Hospital Regional Coyhaique existen pacientes desde 30 a 76 años que están conectados a ventilación mecánica, por lo tanto es importante que la comunidad entienda los alcances e importancia de vacunarse contra el COVID-19”.

A la fecha, en la región de Aysén existe una cobertura general de vacunación cercana al 54,24% (Primera dosis) con 43.473 dosis administradas. Y 42,42% (segunda dosis) de cobertura con 33.999 dosis a nivel regional de la campaña #YoMeVacuno, con una población objetivo de 80.150 personas. Razón por la cual, se requiere que la comunidad se acerque a los puntos de vacunación con el propósito de seguir avanzando en este proceso que busca mejorar la respuesta inmunológica de toda la población frente al COVID-19.