Muchos vecinos han denunciado el mal servicio de las distintas compañías y acusan que incluso deben ir con sus hijos a los cerros en busco de señal para participar en las clases on line.

Coyhaique.- Ante una serie de denuncias de vecinas y vecinos de la comuna de Las Guaitecas por el mal funcionamiento del servicio de internet y telefonía movil, el diputado Miguel Ángel Calisto le pidió, mediante el envío de un oficio, a las autoridades nacionales y regionales del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mejorar la conectividad digital de la isla.

Según el legislador, “le enviamos un oficio a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, a la Subsecretaria y al Seremi, pidiendo que se busque una solución para mejorar la conectividad digital en Las Guaitecas. Son muchas las vecinas y vecinos que nos han hecho llegar su preocupación por esta situación, porque allá están en cuarentena y tienen serios problemas para conectar a sus hijos a las clases”.

Calisto agregó que “en Repollal Bajo definitivamente no llega la señal de internet, la gente debe subir a los cerros con sus hijos para poder conectarse a las clases, eso siempre y cuando el clima lo permita. En el resto de la isla, la señal falla mucho. Un vecino afirmaba que hace 15 días que cierta empresa ha presentado fallas en su servicio, sin haber mayor interés por resolverlo”.

“Por eso, es fundamental que las autoridades de Gobierno busquen una solución para poder reforzar la conectividad digital, no sólo en las Guaitecas, sino en los distintos puntos de la región donde siempre ha habido una mala conectividad digital. También es el Gobierno el que debe presionar a las empresas para que cumplan con el servicio que ofrecen”, afirmó el diputado.

Por su parte, Mabel Chiguay, dirigenta de la asociación indígena de Repollal Bajo, aseguró que “nosotros ya llevamos ocho años con problemas de la señal de internet. Hemos enviado cartas y correos, pero es agotador, porque no tenemos ningún tipo de respuesta. Hemos hecho todas las gestiones ante el Gobierno Regional, pero ya no damos más”.

“Las mamás debemos hacer de todo para poder conectarnos. Yo debo caminar a un cerro para que mi hija se pueda conectar a las famosas clases on line. Mi hija está haciendo clases al aire libre cuando el tiempo está bueno. Es muy agotador para nosotros, como mamás y como pobladores el hecho que tengamos que andar buscando los lugares donde hay mejor señal”, afirmó.

Finalmente, la dirigenta de Repollal Bajo argumentó que “yo he tratado de comunicarme con el Seremi de Transporte, y me derivan a que envíe correos, que tampoco me responden. No hay ninguna solución”.