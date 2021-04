“Nos parece muy bien. Hemos estado hablando con el Ejecutivo, para perfeccionar pequeños vacíos que tiene la ley”. De esta manera, el senador David Sandoval valoró la iniciativa del Gobierno de perfeccionar la ley que mejora las condiciones de habitabilidad de embarcaciones que prestan servicios a la acuicultura.

Aysén.- “Se ha elaborado una propuesta formal, a objeto de lograr dar sentido pleno a una aspiración que tienen todos los armadores”, señaló Sandoval.

En esa línea, el parlamentario recalcó que la ley busca una mejora en la calidad de vida para los trabajadores de nuestra región que se dedican a esta actividad. “Que los buzos, que las naves que se dedican a estos servicios, tengan las condiciones de habitabilidad, a través de la construcción de los espacios de alojamiento, de alimentación, de comedores, de cocina, que hoy la ley no los contempla”, puntualizó.

A juicio del legislador, con este perfeccionamiento que se propone “damos un paso complementario para que, en definitiva, tengamos a lo largo del país, naves que no solo tengan las condiciones para el desarrollo de las actividades propiamente tales sino que también, las condiciones de habitabilidad y de dignidad para realizar su labor”.

Lo anterior, agregó el senador Sandoval, para “ponemos a tono a una actividad que en la región es significativa”, recalcando que no se debe olvidar que “prácticamente el 22% del PIB viene a través de las actividades acuícolas, y por lo tanto es una instancia muy relevante, que mueve a cientos de personas en nuestro litoral”.

Cabe recordar que la ley 21.287, que será objeto de este perfeccionamiento, fue publicada en diciembre de 2020, la que según el Ejecutivo presenta algunos inconvenientes que dificultan que su aplicación genere efectivamente los beneficios que la inspiraron.