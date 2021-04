Dueñas de casa, artesanas, artesanos, vecinos y vecinas de Chile Chico convocaron a una marcha pacífica por la principal arteria de la ciudad del sol, avenida Bernardo O´higgins, con el fin manifestar su descontento por la demora en que se defina un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

Chile Chico.- Yessica Báez, fue una de las emprendedoras que a través de redes sociales y los medios de comunicación local invitó a que la comunidad participe de esta jornada. Además, quiso aclarar que la marcha no tenía ningún fin político, sino más bien un reclamo ciudadano al actuar del Gobierno.

“Lo dejé bien en claro en la invitación que hicimos, una convocatoria de las dueñas de casa, de los artesanos, de los obreros, no tiene nada que ver con un partido político, no tiene nada que ver con un candidato X, estamos convocando al pueblo. Lo que estamos reclamando es el tercer retiro de nuestro 10% y estamos reclamando muchas cosas más, que nos están haciendo falta sobre todo en esta zona, donde todo es tan caro y deberíamos tener más derechos por ser un territorio fronterizo. Entonces, lo que se reclama es válido y es un reclamo del pueblo”.

Marcelo, es un joven chilechiquense que no dudó en estar presente en la manifestación, porque entendió que no había un fin político sino más bien un reclamo ciudadano transversal. “Creo que estamos en nuestro derecho como ciudadano y reclamar porque esto es nuestro, es un dinero que nos pertenece y hoy en día hemos visto como ha decaído el comercio y creemos que el 10% es una buena medida para reposicionar el crecimiento económico y para seguir avanzando para que este Gobierno sea más justo”.

Otra de las personas que estuvo en la marcha es un artesano que trabaja con fierros y que al no ser conocido, aseguro que es la mejor forma de representar las ideas del pueblo.

“Yo soy un herrero, soldador, eso soy… no soy candidato a nada, el pueblo trabajador está en la calle. Esa mezquindad de decir que vino este, vino este otro, no no no, este es el pueblo trabajador y la única manera de derrotar a este Gobierno y al modelo neoliberal que hemos sostenido por todos estos años, es que el pueblo trabaje unido. Por eso tomo la palabra, por eso digo yo no soy candidato a nada, nadie me conoce y eso es bueno porque representas al pueblo”.

La marcha tuvo como punto central reclamar porque se haga efectivo el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, pero también se levantaron temas como los altos costos de vida, los precios de los productos básicos, la posibilidad de mayor cantidad de becas para jóvenes de educación superior, entre otros puntos, que la comunidad chilechiquense espera que el ejecutivo o los gobiernos que vienen tomen en cuenta de manera real.