El parlamentario indicó que ésta es “una muestra potente de sintonía”, ante la situación que se vive en el país producto de la pandemia.

Aysen.- “Valoro sustantivamente la apertura que hace el Gobierno para ponerse a tono ante una realidad humana, social, económica y sanitaria que está golpeando tan duramente a un amplio sector de nuestra sociedad”. Con estas palabras, el senador David Sandoval destacó el anuncio del Presidente Sebastián Piñera, en relación al retiro de fondos previsionales.

A juicio de Sandoval, esto se trata de “una muestra potente de sintonía”, recalcando que “la propuesta mejora sustantivamente lo que aprobamos en el Congreso”, donde se mantiene el retiro del 10%, con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF, pero incorporando elementos adicionales.

En particular, el parlamentario destacó lo anunciado respecto de las personas que ya no cuentan con fondos en sus cuentas de AFP. “El retiro que se aprobó en el Congreso dejaba afuera a 3 millones de chilenos y chilenas que no iban a poder sacar absolutamente ningún peso, porque ya no los tenían. La propuesta del Gobierno incorpora un bono directo ($200.000)”, puntualizó

También resaltó que se proponga la recuperación de lo retirado, con un 2% adicional de cotización (1% con cargo al empleador y 1% por parte del Estado), el no pago de impuestos para aquellas personas que tengan rentas inferiores a 1,8 millones de pesos y que se apoye a quienes cuenten con rentas vitalicias. “Le da justicia a este segmento de jubilados, que no han podido realizar ningún retiro de fondos”, subrayó.

“El anuncio del Presidente es potente”, insistió el legislador, señalando que ahora los tiempos de tramitación de la instancia dependerán del Congreso. “Hoy no habrían razones políticas para rechazar un proyecto de esta naturaleza, dado que es sensiblemente mejor al que aprobamos recientemente”, recalcó.

Finalmente, el senador Sandoval señaló: “Tal cual como lo dijo el Presidente, sin tener que pasar por el drama del Tribunal Constitucional, entre la primera quincena del mes de mayo, las personas podrán estar retirando sus recursos para hacer frente a esta pandemia. Espero que nos allanemos todos a una tramitación expedita y rápida”, concluyó.