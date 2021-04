Ante los datos entregados por la Fiscalía Nacional Económica en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados que dan cuenta de irregularidades en el mercado del gas licuado, el diputado Miguel Ángel Calisto anunció que desde la bancada DC impulsarán la creación de una comisión investigadora.

Valparaiso.- Según el legislador “desde la bancada de la Democracia Cristiana vamos a impulsar la conformación de una comisión investigadora para poder abordar y buscar un mecanismo que no solamente permita dilucidar si existió o no una eventual colusión en las empresas de gas, sino que además buscar un mecanismo que permita regular este bien de consumo básico de las chilenas y chilenos”.

“Valoramos tremendamente que el Fiscal Nacional Económico haya entregado antecedentes a este Congreso Nacional que están demostrando que la competencia en el mercado del gas no está funcionando correctamente. Según estos datos hay una alta concentración en este mercado y una falta de regulación”, señaló.

“En un año de pandemia, el precio del gas aumentó en un 14% en la zona central, pero este precio en las zonas extremas puede llegar al doble. Estamos hablando que el balón de 15 kilos que antes costaba 15 mil pesos, hoy está entre 19 y 22 mil pesos, y en las zonas australes puede llegar a los 32 mil pesos. Esto es verdaderamente un abuso”.

Sobre el apoyo a la creación de esta comisión investigadora, Calisto señaló que “hemos hablado con distintas bancadas y creemos que va a haber un apoyo importante del Congreso, no sólo para resolver si hay colusión, sino que lo más importante, para buscar junto al ejecutivo un mecanismo de regulación en el precio del gas, que es un bien fundamental para los chilenos”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto indicó que “una familia en Chile gasta cerca de un 20% de su presupuesto para servicios básicos en gas, por eso es que el aumento es un acto absolutamente inmoral que debe ser revisado y fiscalizado, por eso es muy necesaria esta comisión investigadora que estamos anunciando desde la bancada de diputados DC”.