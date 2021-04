A través de una ceremonia virtual, al Universidad de Aysén inauguró oficialmente el inicio del año académico 2021, dando de esta manera la bienvenida a los 176 estudiantes que se integran a la casa de estudios en su quinto año de actividad académica.

Coyhaique.- La ceremonia, contó con la participación de la comunidad universitaria y sus autoridades, así como también con la presencia del rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Loyola Morales; Eduardo Hebel, Rector de la Universidad de La Frontera y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, además de la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Macro Zona Austral, Pamela Santibáñez.

La actividad comenzó con la presentación de himno de la casa de estudios, interpretado por el Coro de la Uaysén, para continuar con el testimonio de Berta Muñoz, estudiante de 5º año de la carrera de Enfermería, quien dio cuenta de su experiencia académica como estudiante de la Universidad de Aysén, además de su participación en distintos programas como tutora y viajes de estudios a otras universidades. Asimismo, destacó la cercanía de los académicos y académicas en su proceso formativo y la importancia de los procesos de acompañamiento académico que recibió durante todos sus años de formación. Asimismo, deseó a sus nuevos compañeros de universidad un gran inicio en sus actividades académicas. “Sean constantes y perseverantes, porque si yo pude, que salí de un colegio municipal sin tener la preparación para rendir la PSU y además que estoy estudiando y trabajando en sistema de turno, ustedes también pueden, si sienten que no pueden más por problemas de la casa, no duden en contactarse con acampamiento académico que siempre les darán apoyo y los escucharan cuando lo necesiten, bienvenidos a la Universidad de Aysén”, señaló la estudiante de enfermería.

Posteriormente, la Rectora de la Universidad de Aysén Natacha Pino Acuña, destacó la relevancia de este año académico, debido a que se producirá el primer egreso de estudiantes desde la institución. Asimismo, la autoridad universitaria presentó a los asistentes los principales características de la nueva cohorte de estudiantes, destacando que el 86% proviene de la región de Aysén y en menor medida de otras regiones tales como la metropolitana y en menor medida de Bío Bío, Valparaíso, el Maule, Arica y Parinacota, Coquimbo, la Araucanía y una estudiante proveniente de Venezuela.

A nivel regional, la autoridad universitaria señaló que los estudiantes provienen principalmente del eje Coyhaique -Aysén, y en menor medida de las comunas de Río Ibáñez, Cochrane, Guaitecas, Cisnes, Tortel, Villa O´Higgins y Chile Chico, por lo que uno de los principales desafíos para la casa de estudios se encuentra en avanzar en la incorporación de un mayor número de estudiantes de dichas comunas a sus aulas.

Asimismo, la autoridad universitaria destacó que para el año 2021 la institución estima el egreso de 22 estudiantes desde las carreras de Agronomía, Enfermería, Trabajo Social, Obstetricia e Ingeniería Civil Industrial.

Al finalizar la presentación, la rectora Natacha Pino recordó las palabras del libro “Una Comunidad que Sueña la Universidad de Aysén” para relevar el impacto que ha tenido la universidad desde su creación. “Esos relatos de hace 6 o siete año ya no son sueños, son una realidad, este año 2021 se titulará nuestra primera generación de estudiantes, los primeros profesionales de la Universidad de Aysén para la región y para el país y que necesario fue asumir el compromiso de no solamente retener o atraer a buenos estudiantes, sino también incluir, a través de distintas vías de acceso, instalando programas, diseñando mecanismos de financiamiento, hoy a cinco años de nuestra creación el 75% de nuestros y nuestras estudiantes nos prefieren en primera opción, lo que significa que la Universidad de Aysén ya es parte de las opciones de los estudiantes y sus familias”, indicó la Rectora.

La actividad finalizó con una charla magistral sobre acceso e inclusión en la educación superior, denominada “Historia de la Inclusión en Chile: Experiencia de la Cátedra UNESCO de Inclusión en Educación Superior” a cargo de Karla Moreno Matus, docente del Diplomado de Diversidad e Inclusión en la Educación Superior en el Instituto de Estudios Avanzados USACH y actual Coordinadora Ejecutiva Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) en la Universidad de Santiago de Chile y Subdirectora de la Cátedra UNESCO de Inclusión en la Educación Superior.

En la ocasión, la expositora realizó una presentación sobre la experiencias de inclusión en la educación superior y la importancia de reducir las barreras de acceso a la educación superior y técnico profesional.

A lo largo de su presentación destacó la importancia de valorar las trayectorias académicas de los estudiantes y la importancia de trabajar bajo el paradigma denominado “merito en contexto” y la importancia de que las universidades sean capaces de responder a su entorno y sean consistentes con el territorio que habitan, ya que está comprobado que todo estudiante con potencial puede tener muy buenos rendimientos académicos y lograr una titulación.

