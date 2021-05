El tradicional ejercicio de transparencia, donde se destacaron los principales hitos de la gestión realizada durante el último año, debió ser grabada y presentada en plataformas virtuales producto de la Pandemia de COVID-19.

Coyhaique.- El fortalecimiento de la Red Asistencial más cercana y de calidad, llegada de especialistas a la zona, estrategia de Hospital Digital, fortalecimiento de la atención domiciliaria, aumento de la capacidad de camas críticas, estrategia de vacunación y el desarrollo del Plan de Inversión, entre otras, fueron las acciones destacadas en la cuenta pública del Servicio de Salud Aysén, realizada en video por su director Gabriel Burgos Salas.

La pandemia ha significado un desafío tanto para los sistemas sanitarios como para la sociedad en general, así lo mencionó la autoridad del Servicio de Salud Aysén. “El año recién pasado redoblamos nuestros esfuerzos, si bien es cierto hemos trabajado arduamente en este tema, sin embargo, no hemos descuidado nuestro quehacer habitual, es por esto que no quiero dejar de agradecer a cada uno de los funcionarios de esta gran Red Asistencial, que sin lugar a dudas han desarrollado un gran trabajo en la llamada primera línea”.

Igualmente, Burgos valoró el trabajo de fortalecimiento de la red asistencial de salud en cuanto a atención primaria y el arribo de profesionales a zonas rurales. “Entre las medidas implementadas por la atención primaria de salud se destacan las más de 29 mil recetas entregadas a domicilio; las casi 5 mil atenciones domiciliarias y la toma de exámenes a domicilio para pacientes con movilidad reducida”.

Se destaca además el fortalecimiento de la Hospitalización Domiciliaria, la que duplicó sus cupos en el Hospital Regional Coyhaique, pasando de 20 a 45 pacientes, implementándose además esta estrategia en el Hospital de Puerto Aysén inicialmente con 6 cupos.

Importante es valorar -agregó Burgos- los múltiples aportes recibidos por el Gobierno Regional de Aysén, que destinó 2.000 millones de pesos a la adquisición de ventiladores mecánicos (entre otros equipos) para los hospitales y la Red de Urgencia, los que han sido de gran utilidad para afrontar esta pandemia.

Otro punto importante, es la habilitación de la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, UTTA regional, que se ha transformado en un pilar fundamental de trabajo mancomunado entre el Servicio de Salud y la Secretaría Regional Ministerial de Salud, permitiendo desarrollar, por ejemplo, la estrategia de toma de muestra mediante Búsqueda Activa y entrega de resultados en cada uno de los más de 38.000 exámenes realizados durante el 2020.

No toda la gestión en salud ha estado dirigida a enfrentar la pandemia, pues a través del convenio de programación suscrito entre el Ministerio de Salud y Gobierno Regional de Aysén, se han debido ejecutar proyectos de inversión en salud, para el mantenimiento y reposición de diversos establecimientos.

En lo que se refiere a iniciativas de inversión se destaca el Plan de Conservación de Postas de Salud Rural que han beneficiado a las localidades de Puerto Aguirre, Puerto Gala, Villa Amengual, Lago Verde, La Tapera, Lago Atravesado, Ñirehuao, Villa Ortega y Villa O’Higgins.

Igualmente, el año recién pasado, arribaron 18 médicos a la región, provenientes de las principales casas de estudio superior del país, mientras que en la actualidad se desempeñan en nuestra Red Asistencial 72 profesionales. En lo referido a especialistas, contamos con 6 nuevos profesionales de las áreas de cirugía oncológica, nefrología adulta y pediátrica, medicina interna, paliativa y otorrinolaringología.

La Red Asistencial de Aysén cuenta con 27 postas de Salud Rural, además de 4 CESFAM, 4 CECOSF, 1 COSAM, 3 hospitales comunitarios de Puerto Cisnes, Chile Chico y Cochrane, sumado al hospital de mediana complejidad de Puerto Aysén y un centro de mayor complejidad, que es el Hospital Regional Coyhaique, junto al Centro Regulador SAMU, quienes en su conjunto constituyen una extensa pero eficaz Red, que garantiza la Atención Primaria, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los usuarios de todo el territorio.

Hoy -manifestó Burgos- nos encontramos en doble proceso de vacunación, por un lado, la inmunización contra el COVID-19 y por otro nuestro habitual proceso de vacunación contra la influenza, acciones que necesitan una enorme logística de toda la Red Asistencial, que involucra además a múltiples instituciones y comunidad.

Por lo anterior, queremos nuevamente reconocer el enorme trabajo y despliegue que han realizado los funcionarios y funcionarias de la Red Asistencia, desde La Junta a Villa O“Higgins, resguardando que ninguno de los habitantes del territorio se resten de los procesos de vacunación y atenciones médicas.