Aseguran que son más de 400 las personas que llegarían de otras zonas del país a votar en Melinka. Y que “ya están comenzando a llegar los turistas electorales”.

Guaitecas.- Los habitantes de Guaitecas buscan de todas formas que en las elecciones de este 15 y 16 de mayo, solo voten personas que residen y que son de la zona, al igual que los candidatos que se presentan para este acto cívico.

Esto luego de conocer que el padrón estaría notoriamente “inflado” y donde hay votantes y candidatos “que nunca han vivido en la isla”, así lo afirman dirigentes sociales y sindicales de Guaitecas. Algo que también han evidenciado candidatos que son de Melinka.

Es el caso de Giovanni Aguilar Vera, joven candidato a concejal, quien ha vivido toda su vida en el sector y da a conocer su preocupación por lo que está ocurriendo con candidatos que son de Chiloé y personas de lugares como Chonchi que pretenden elegir a las autoridades de esta comuna de la región de Aysén.

“Lamentablemente acá en Puerto Melinka está sucediendo lo que ya todos conocen, que es el acarreo electoral, acarreo de votos, donde hay unos candidatos que no son de acá, que no son melinkanos, que nunca han vivido acá. No entendemos como consiguieron la residencia en Melinka de los dos años que exige el Servel para poder inscribirse, también traen mucha gente de afuera a votar acá, traen mucha gente desde Chonchi, desde Puerto Montt, desde Quellón para que vengan a sufragar a Melinka”.

Giovanni Aguilar Vera, aseguró que son más de 400 las personas que llegarían de otras zonas del país a votar en Melinka, quienes no son de la zona y perjudicaría la elección de las autoridades locales.

“Esto va a cambiar las futuras elecciones, ya que, estamos hablando de aproximadamente 400 personas de afuera. Las que pueden cambiar en un pueblo tan chico como Melinka las elecciones y lamentablemente gente que no es de acá va a elegir a las futuras autoridades de la comuna por los próximos 4 años”.

En el pueblo están muy molestos con esta situación, añadió el candidato a Concejal por Guaitecas.

“El pueblo está enojado, la comunidad está molesta, ya que ellos saben que estas cosas sucedían antes, pero hay que cambiarlas. Yo les explico a todos que existen reglas, pero que lamentablemente son ambiguas, nos hay más allá una investigación. Simplemente lo que uno puede hacer, pero que estamos fuera de plazo es impugnar el padrón, es algo que intentamos hacer hace un tiempo cuando estábamos en el plazo, pero hubo muy poco apoyo, porque la gente no entendía todavía lo grave que es esta situación”.

“Ya empezaron a llegar los turistas electorales a Melinka”

Giovanni Aguilar Vera, agregó que, “Ahora, yo como candidato a Concejal de la comuna de Guaitecas, hago la denuncia pública a través de este medio, para que el TER regional y el Servel digan algo respecto a esto. Es lamentable lo que está a punto de suceder, ya empezaron a llegar los turistas electorales a Melinka, los candidatos como Rubén Illanez, que es candidato a Concejal, está trayendo gente de otro lado y lo más probable que salga electo, porque estamos hablando de muchos votantes. También hay candidatos a Alcalde que están utilizando esta misma estrategia, que es muy lamentable porque están siendo desleales con su propia comunidad”.

El candidato a Concejal por Guaitecas llamó a las autoridades pertinentes y al ejecutivo a tomar en cuenta el reclamo y la molestia de la comunidad, ya que, lo más probable es que los vecinos y vecinas se tomen la barcaza, el aeródromo y se manifiesten en los recintos de votación y “la idea no es llegar a eso”, puntualizó Giovanni Aguilar.