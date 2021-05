El parlamentario señaló también que la nueva constitución “probablemente nos va a regir por los próximos cincuenta años y va a definir el destino de nosotros como ciudadanos en nuestro país”.

Aysén.- “No es cualquier elección la de constituyentes, no es cualquier decisión la que se va a tomar”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la trascendencia de la elección de convencionales constituyentes este fin de semana, proceso en el que también se elegirán alcaldes, concejales y Gobernador Regional.

Al respecto, el parlamentario relevó la importancia del proceso, esperando la participación de la comunidad en los comicios de este sábado y domingo. “Es súper importante saber a quién se va a elegir (para su redacción), porque en definitiva, esa Constitución es lo que va a definir cuál es la visión que tenemos como sociedad en temas fundamentales como la vida, la propiedad, el emprendimiento, cómo se organiza el país en materia institucional”, indicó.

En esa línea, el parlamentario recalcó que la nueva Carta Magna que se escribirá “es un rayado de cancha muy relevante”, insistiendo en que los constituyentes electos “son los que llevarán la voz de la comunidad” en este proceso.

Eso sí, Sandoval subrayó que “tal como lo dijimos una vez, la Constitución no va a resolver los problemas de las pensiones, de la vivienda ni los problemas de la salud”, pero sí marcará el camino para que la gente “pueda acceder a estos principios básicos que significan una salud digna, una educación de calidad y el que una persona que vive en Coyhaique, en O´Higgins, o en cualquier rincón de la región, pueda acceder a los niveles básicos de calidad de vida”.

Al mismo tiempo, cuestionó el que “algunos creen que hay que hacer todo de nuevo, admirando incluso sistemas fracasados. Pensemos lo que está pasando en Venezuela”, por lo cual enfatizó que “aquí es donde tenemos que entender qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de Gobierno, qué tipo de sistema queremos instalar”, señalando que “yo me inscribo en aquellos que queremos darle a la gente oportunidades, espacios, tenemos que asegurarles también como Estado, el acceso a la salud, a una educación, a una vivienda, a vivir en tranquilidad en cualquier lugar del territorio”.

Finalmente, el legislador dijo que la elección del fin semana “es una decisión extremadamente trascedente”, recordando que así como se elegirán autoridades municipales por los próximos cuatro años, los convencionales constituyentes redactarán una Constitución que “probablemente nos va a regir por los próximos cincuenta años y va a definir y marcar el destino de todos nosotros como ciudadanos en nuestro país”.