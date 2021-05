El legislador se reunió hace algunos días con los socios de los comités habitacionales que tienen proyectadas 100 casas en la localidad, y que requieren de la planta para construir su proyecto.

Coyhaique.-Junto con valorar los distintos avances en el proyecto habitacional que se proyecta en la Villa Frei, que contempla viviendas para 100 familias de tres comités, el diputado Calisto resaltó particularmente la incorporación en esta iniciativa de la construcción de una planta de tratamiento de aguas, lo que a juicio del parlamentario, beneficiará a toda la localidad.

Según el diputado, quien se reunió junto a la concejala Georgina Calisto en el terreno con los socios de los comités, “cuando partí mi trabajo como parlamentario, empezamos nuestro trabajo con distintos comités, entre estos los tres de Villa Frei, Camino a un Sueño, Ilusión y Tehuelche . A ellos les faltaba el terreno. Esto ya lo logramos concretar, porque hay un compromiso de traspaso por parte del Serviu. Hoy la entidad patrocinante está trabajando en los diseños de las casas y la planificación urbana”.

“En su momento topamos con un tema, que es la planta de tratamiento. Ya no podemos estar construyendo con fosas sépticas, tenemos que tener una planta en Villa Frei, y eso lo logramos incorporar en este proyecto. Estamos en conversaciones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, para que ellos puedan financiar una parte de esto y se haga viable el proyecto”, afirmó el diputado.

Calisto agregó que “con una planta de tratamiento, no sólo serán beneficiados estos tres comités, sino la localidad completa, porque permitirá realizar todo tipo de emprendimientos comerciales, turísticos, cafeterías y otros que requieren resolución sanitaria. Con este proyecto de vivienda se va a mejorar la calidad de vida en toda la Villa, por lo que es una gran noticia. Debemos seguir creciendo hacia las localidades, porque no podemos seguir concentrando todo en Coyhaique, ya no hay terrenos”

Según Rosita Mansilla, presidenta del Comité “Camino a un Sueño”, “en este momento estamos a la espera del llamado de Serviu, quedan aún cosas importantes, como la planta de tratamiento, que es fundamental para las 100 casas. Está listo el terreno, factibilidad de alcantarillado, de luz y todo, con todos los compromisos cumpliéndose. Acá estamos los comités Ilusión, Tehuelche y Camino a un Sueño. En total somos 100 familias”.

La dirigenta señaló que “nosotros, que somos 50 familias, llevamos seis años a la espera de casa. Estuvimos con otra entidad patrocinante por cuatro años, pero no avanzamos nada. Ahora en dos años hemos avanzado lo que no habíamos avanzado en cuatro”.

Finalmente, la dirigenta social indicó que “estoy eternamente agradecida con el diputado Calisto, porque en realidad todas las gestiones que han sido necesarias y que él ha hecho, han sido extraordinarias. Gracias a su aporte, a su apoyo y su labor como diputado, hemos avanzado mucho en estos dos años. Aquí hay mucha gente que está detrás, y están todos muy conformes y agradecidos”.