A nivel regional, el parlamentario y el presidente de la Udi en Aysén, destacaron la reelección de los alcaldes de Río Ibáñez y Lago Verde, así como el resultado obtenido en materia de concejales, donde la Udi eligió a 16 representantes en 9 de las 10 comunas de la región.

Aysén.- “Sin duda ha sido un duro golpe para el sector, en general para la política tradicional”. Así lo señaló el senador David Sandoval Plaza, al referirse a los resultados del fin de semana en materia electoral.

Sandoval señaló que esto habla de la necesidad de un cambio de enfoque y una nueva forma de hacer las cosas, por lo cual considera que se abre un escenario político, electoral y de liderazgos donde “hay que pensar cuáles van a ser los caminos y cómo se van a ir construyendo hacia delante”.

En esa línea, indicó que la región de Aysén no estuvo exenta de esa realidad, lamentando la pérdida del municipio de Aysén y no haber obtenido el triunfo en Chile Chico. “La pérdida de espacios para nosotros realmente ha sido significativo en el tema de alcaldes, donde no logramos mantener la municipalidad de Aysén ni ganar en Chile Chico. Así es la democracia y como tal hay que asumirla y asumir las lecciones que ello nos impone”, afirmó.

En especial, el legislador dijo lamentar profundamente la situación de Puerto Aysén, “donde el alcalde Luis Martínez se había esmerado por llevar adelante ese proceso de cambio, de transformación y participación, pero es la gente la que decide y eso hay que asumirlo”.

Por otro lado, felicitó la reelección de los alcaldes de Lago Verde, Nelson Opazo, y de Río Ibáñez, Marcelo Santana, quien obtuvo la primera mayoría regional, valorando de paso el importante resultado en materia de concejales, donde la Udi logró elegir 16 representantes en 9 de las 10 comunas de la región. “Les deseamos a ellos un augurio de mucho trabajo, vamos a procurar acompañarlos en este desafío; muchos de ellos son nuevos y tienen toda la energía para llevar adelante este proceso con una dinámica diferente.

Para el parlamentario hoy hay una realidad política diferente, una realidad electoral que se manifestó macizamente a nivel nacional, de lo cual tanto el sector como la propia Udi tiene que sacar sus conclusiones. “Entendemos que aquí hay responsabilidades colectivas e individuales y serán parte de los análisis que tendremos que realizar”, recalcó

Asimismo, respecto de la participación en el proceso electoral, Sandoval destacó “la conducta cívica” de la comunidad regional, reiterando sus felicitaciones a todas las autoridades electas de la región de Aysén.

Presidente regional de la UDI

En tanto, el presidente regional de la Udi, Patricio Ulloa Georgia, junto con agradecer y reconocer el trabajo de los candidatos que el partido puso a disposición de la comunidad, valoró especialmente los resultados de los alcaldes Nelson Opazo en Lago Verde, y Marcelo Santana, en Río Ibáñez, valorando sus principales características para lograr mantener en el sillón municipal, además de reiterar la importancia de que la Udi cuente con 16 concejales electos a nivel regional.

Finalmente, Ulloa dijo: “Indicarle a la comunidad regional, que vamos a seguir trabajando fuertemente para lograr la unidad de la coalición y trabajar fuertemente con nuestras comunidades, para que tengamos mejor desarrollo y calidad de vida en nuestra región de Aysén y en cada uno de los rincones de nuestro territorio”, subrayó