“Es necesario regular el precio del gas para que no sigan los abusos”.

Valparaíso.- Como un gran paso calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación en la Cámara de la comisión investigadora pro una eventual colusión de las empresas que venden gas licuado domiciliario, agregando que “es fundamental realizar una investigación profunda para determinar si existe un delito”.

Según el legislador, “vamos a poner sobre la mesa la necesidad de poder regular el precio del gas en todo Chile. No es posible que el precio de un bien esencial para las familias chilenas, quede a criterio de las empresas, de los consorcios. Acá el Estado debe tener un rol activo en la regulación del precio del gas, porque no se trata de un lujo, sino un bien de primera necesidad”.

La comisión investigadora por la posible colusión del gas fue aprobada por 118 votos a favor y 11 abstenciones de los diputados presentes en la sala.

“Nosotros descubrimos que durante la pandemia estas empresas aumentaron un 14% el precio del gas domiciliario. En las zonas extremas, el precio aumentó hasta casi el doble. Esto es un hecho que claramente debe ser revisado y no lo podemos tolerar. En Chile hemos ido naturalizando la cultura del abuso, y esto tiene que terminar, sobre todo en temas de primera necesidad”, afirmó.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que “el gas es fundamental en las familias chilenas, para la calefacción y la alimentación, por lo que no puede quedar a criterio de las grandes empresas su precio. Acá hay un rol activo que debemos tomar como diputados, por eso valoramos la creación de la comisión investigadora en la cámara de diputados, que esperamos que la próxima semana pueda iniciar su funcionamiento”.