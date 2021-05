• En su décima versión, la Feria de Volcanes se transmite íntegramente en formato on line y la inauguración se pudo realizar de manera presencial, pero con aforo reducido debido a que la comuna se encuentra en fase 3.

Chile Chico.- El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a través de su Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), dependiente de la Subdirección Nacional de Geología, realizó la 10ª Feria de divulgación volcánica, iniciativa que por segunda vez se llevó a cabo en formato exclusivamente online debido a la contingencia sanitaria. En esta ocasión, la localidad escogida para la realizar la presente versión, fue la comuna Chile Chico, y se extenderá hasta este miércoles 19 de mayo.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes variadas autoridades del Sernageomin, entre ellas, el Director Nacional, Alfonso Domeyko; el Subdirector Nacional de Geología, Alejandro Cecioni; el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), Álvaro Amigo, y la jefa de la Oficina Técnica en Coyhaique, Andrea Aguilar. Asimismo, Vanessa Vásquez, Gobernadora de la Provincia General Carrera, y de la Municipalidad de Chile Chico, Gustavo Cruces.

Al respecto, el Director Nacional de la Institución, Alfonso Domeyko, señaló que por segundo año consecutivo se logró plenamente el objetivo de la actividad en su primer día, pese a la situación particular que vive el mundo en torno a la contingencia sanitaria y que obligó a cambiar el formato a una feria netamente online. “Acercar a la comunidad la información disponible, tanto sobre la vigilancia volcánica que se realiza tecnológicamente desde el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), como sobre el conocimiento geológico de los volcanes, plasmado en los mapas de peligros volcánicos, es uno de los ejes primordiales de la actividad”.

En tanto, Vanessa Vásquez, Gobernadora de la Provincia General Carrera, agradeció que la organización haya elegido el lugar de Chile Chico para realizar esta feria. “Escuché que habían sido varias las localidades que en algún momento habían sido elegidas y tienen contacto con algún volcán, creo que empezar por la educación hacia todos nosotros, a todas las autoridades, a la ciudadanía, en los niños, es muy importante ya que nosotros convivimos con un riesgo latente que es el volcán Hudson”.

Agregó que “nosotros como Gobierno hemos estado muy preocupados de las alertas que se han tomado, de que estas sean fidedignas y así también del trabajo mancomunado con diferentes instituciones para estar preparados, estamos en pleno plan de actualización de todos los protocolos de acción, principalmente fase 1 y fase2, lo que lleva no solamente a la rápida acción en caso de tener que evacuar población, sino también evacuar todo lo que es el poblado campesino, animales y otros”.

Por su parte, el Subdirector Nacional de Geología agradeció a Chile Chico el apoyo prestado en la producción de la X Feria de Divulgación Volcánica. Asimismo, agregó que “estamos muy satisfechos por hacer entrega del mapa de peligros del volcán Hudson y poder rememorar la última erupción del macizo que tuvo lugar en 1991 y que dejó muchas lecciones aprendidas”.

Finalmente, el representante del municipio de Chile Chico, Gustavo Cruces, recalcó los agradecimientos a Sernageomin por haber escogido a la comuna como cuna de la novena versión de la Feria de Volcanes. “Sernageomin ha sido gravitante en acompañarnos desde la visión técnica en todos los desastres naturales que nos han afectado como zona, y en especial trabajar con nuestra comunidad y enseñarnos a convivir con dos volcanes activos”.

En el primer día de feria, la programación contempló diversas y variadas charlas, entre ellas, el geopatrimonio de la región de Aysén, 30 años de la erupción del volcán Hudson, Pregúntale a un Volcanólogo, Monitoreo Volcánico de Sernageomin y el taller “Gestión de Emergencias para Crisis Volcánicas”.

Cabe señalar que este tipo de instancias se enmarcan en una serie de acciones de Sernageomin dirigidas a crear conciencia ciudadana sobre los potenciales peligros volcánicos y geológicos, y reducir así la vulnerabilidad frente a una situación de emergencia.

