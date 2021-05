El Alcalde electo por Guaitecas se comprometió también a que el Municipio sea siempre un servicio de puertas abiertas, inclusivo y con proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente.

Guaitecas.- Uno de los candidatos a Alcalde que triunfó sin mayores problemas y con un alto respaldo ciudadano fue, Marcos Silva Miranda, en Guaitecas. Un dirigente sindical, vecino conocido, que ha vivido y trabajado toda su vida en la zona, quiso demostrar que con esfuerzo, con dedicación, trabajo en terreno y principalmente el apoyo de la comunidad se puede llegar a dirigir los destinos de la comuna.

“En lo personal agradecer al equipo de trabajo, a los chiquillos y chiquillas que dejaron los pies en la calle, a los candidatos y candidatas a Concejal y Concejala, agradecerles enormemente su compromiso, su trabajo, su perseverancia y por supuesto a nuestra gente linda de Melinka y Repollal que creyó en mí, que cree que tenemos la capacidad para hacer las gestiones y sacar esta comuna adelante entre todos. Eternamente agradecido de cada una de las personas que nos apoyaron, que fueron la mayoría de las familias, gente sencilla que ha estado postergada por mucho tiempo, no queda más que poder hacer un trabajo mancomunado y unido a los equipos del Municipio”.

Marcos Silva, mencionó además que, su trabajo lo realizará con un Municipio de puertas abiertas e inclusivo.

“La idea es tener un Municipio de puertas abiertas, inclusivo, que permita tener una buena atención a nuestra gente, pero el desafío es importante. Hay grandes temas que hay que desarrollar como, el alcantarillado, regularización de terreno que permita hoy en día dar una mejor calidad de vida a nuestra gente. Enfocar también el trabajo en el registro social de hogares que es un desastre en esta comuna, todas estas cosas que van a permitir tener un mejor vivir, un mejor pasar, una comuna donde todos nos sintamos parte de este proceso y desarrollo en conjunto. Creo que la gente se merece tener una mejor comuna, la gente necesita ser escuchada, necesitamos desarrollar en conjunto estos trabajos que han estado postergados por años, que no se han podido materializar y que van desmedro de todos nuestros habitantes”.

El Alcalde electo por Guaitecas, Marcos Silva, se mostró feliz también de que exista un renovado Concejo Municipal, esperando que el trabajo de todos genere buenos resultados para la comuna.

“Creo que tenemos un tremendo desafío, de poder entre todos, hacer una mejor comuna y una vez más, agradecer y felicitar a los ganadores, al nuevo equipo de Concejales donde afortunadamente quedó una mujer, porque eso es bueno. Yo creo que hoy día es importante atreverse a estos procesos que son democráticos y que permiten elegir a nuestras autoridades por cuatro años. Así es que, estamos felices y por supuesto comprometido para sacar esta comuna adelante con el trabajo de todos, pero quiero reiterar mi eterna gratitud y agradecimiento a las personas que me apoyaron”.

Por último, Marcos Silva, señaló que seguirán muy pendientes en torno a lo que ocurre con la pandemia, siempre en un trabajo colaborativo con salud y recalcando el llamado a la ciudanía a seguirse cuidando para evitar nuevos brotes de coronavirus.