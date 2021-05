• No sólo por primera vez tienen alcaldes en la Región de Aysén, sino que son 2 y aumentaron en un 50% la cantidad de concejales.

Coyhaique.- Optimistas pero asegurando que tienen “una gran responsabilidad” es la actitud que reina dentro del Partido Radical en la Región de Aysén (PR) luego que este fin de semana la ciudadanía en varios puntos del territorio votara a sus candidatos. Para muestra del “buen momento que está viviendo el radicalismo” se puede apreciar que no sólo llevaron candidatos a alcalde en las comunas de Lago Verde, Aysén y Cochrane, sino que un desde el retorno a la democracia no habían tenido alcaldes radicales y ahora tienen 2 además de un ex radical en Chile Chico y que pasaron de tener 3 concejales a tener 6.

Isabel Beroisa, Consejera Regional y Coordinadora Regional de Género del Partido Radical en la Región de Aysén, explicó que luego de la primaria que ganó Claudia Valdés y apostando a un liderazgo fresco en Lago Verde, y que representara a las mujeres radicales, se tenía consciencia de que esa competencia sería complicada por diversos aspectos políticos y territoriales “Apostamos a lograr que los vecinos y vecinas de Lago Verde, sintonizaran con este nuevo liderazgo, y captar el voto de la gente que vive en esa comuna, pero no fue suficiente. Agradecemos a Claudia el haber asumido el desafío, agradecemos su trabajo y compromiso, recordemos que es una de las pocas candidatas mujeres a alcalde que tuvimos en la reciente elección y es radical”.

En esa misma línea Guillermo Martínez, vicepresidente regional del PR, felicitó a todos los alcaldes que ganaron y a la primera Gobernadora Regional, Andrea Macías, explicando que “el Partido Radical tiene dos alcaldes que arrebataron comunas de las manos de la UDI y que estarán dispuestos a trabajar por una región más igualitaria, justa y con oportunidades para todos y todas. Creemos que tanto Julio Uribe en Aysén y Jorge Calderón en Cochrane, demostrarán lo mejor de los ideales de nuestro partido y la centro izquierda, siendo el reflejo de los cambios que quiere nuestra ciudadanía y que hoy permite decir que 7 de las 10 comunas serán representadas por alcaldes que no se identifican con este gobierno ni Sebastián Piñera”.

Finalmente la dirigente radical fue enfática en decir que se deben construir proyectos colectivos que empaticen con las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, y que para esos esfuerzos el Partido Radical, sus militantes y adherentes están totalmente dispuestos a contribuir. “Aumentamos en porcentaje más que la media nacional dentro de nuestro partido, los alcaldes y concejales electos, los y las candidatas a alcalde y concejales de nuestro partido comprendemos el momento que estamos viviendo y la responsabilidad que debemos tener, creemos que en nuestras filas estamos preparados para más desafíos que nos lleven a construir una sociedad más justa para todos y todas. Ese es el compromiso del Partido Radical en la Región de Aysén”, dijo Isabel Beroisa.