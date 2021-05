Cristian Cruz insistió en que se necesita justicia y “garantías de no repetición”.

Chile Chico.- Durante el mes de mayo se recuerdan ya 7 años del hecho que cobró la vida de Iván Vásquez Vásquez, quien falleció al interior de la Tercera Comisaria de Carabineros de Chile Chico, luego de ser tenido y de haber sido víctima de “torturas”, las que finalmente le causaron su muerte, afirma el abogado de la familia, Cristian Cruz.

El jurista, especialista en casos de derechos humanos, señala que ya son, “7 años del crimen del ciudadano, Iván Vásquez Vásquez, en Chile Chico, quien murió en horribles circunstancias, porque murió producto de las torturas perpetradas por funcionario policial al interior de un recinto de Carabineros”.

Cristian Cruz, afirma que transcurridos tantos años aun, “falta la justicia, falta la reparación y falta desde el punto de vista de la sociedad también, una garantía, un compromiso de no repetición. Lo que sucedió el año 2014, se amplificó a partir del mes de octubre del año 2019”.

Lo que sucedió el año 2014 al interior de la Comisaria de Chile Chico, el Movimiento Social y tantos otros hechos, dan cuenta del actuar desmedido por parte de funcionarios de Carabineros, remarcó Cruz.

“Los signos, no solo en la región de Aysén con el movimiento social de 2012, Iván Vásquez y otros, ya demostraban indicios para desconfiar del proceder policial. Esos indicios se hicieron una realidad fuerte, una realidad que ya no podía ser tapada u ocultada, no solo con el mega fraude, es decir, ninguna banda delictual en este país ha robado a nuestro país, que lo que ha desfalcado Carabineros al patrimonio nacional”.

El abogado de la familia de Iván Vásquez, afirmó que aún no es tarde para que la entidad policial pida perdón y más allá del fraude, se refiera a hechos tan lamentables como lo sucedido con este trabajador en mayo de 2014 en Chile Chico.

“Pero no solo se trató de dinero, sino que también de la vida, la integridad de Iván Vásquez, de los ciudadanos de Aysén previamente, después en el estallido social. Carabineros debe pedir perdón, debe comprometer garantías serias e incluso no es tarde para que entregue todos los antecedentes. Pero insisto, necesitamos justicia y garantías de no repetición”, puntualizó Cristian Cruz.